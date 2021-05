Významný ale duel bude z jiného důvodu. Poslední zápas v modrém dresu odehraje záložník David Houska.

Sedmadvacetiletý fotbalista už dopředu avizoval, že neprodlouží smlouvu, která mu končí v červnu. Pak se vydá za novou výzvou. „Už delší dobu cítím, že změnu potřebuji. Myslím, že jsem si držel dobrou výkonnost, ale věřím, že ji třeba ještě dokážu jinde posunout na další level,“ vysvětloval záložník, jenž v týmu působí od zimy 2013.

Se Sigmou zažil evropské poháry i dva sestupy do druhé ligy. Teď odehraje poslední utkání. Po dohodě s vedením mužstva už k poslednímu kolu do Liberce ani neodcestuje.

„Neberu to ale jako nějakou svou rozlučku. Je to zápas Olomouce proti Boleslavi. Tak se na něj snažím i připravit,“ vykládal Houska, člen uznávaného ročníku 1993, jenž v mládežnických kategoriích získával mistrovské tituly a jeho členové jsou podepsáni i pod posledním větším úspěchem A- týmu, zmiňovaným postupem do kvalifikace Evropské ligy v roce 2018.

„Jestli budou slzy? To nevím, nemyslím si, ale sám jsem zvědavý, jak se budu cítit, až se zápas přiblíží,“ řekl Houska, který v olomouckém dresu odehrál v první lize 167 utkání a nastřílel 21 branek. Klub o něm natáčí speciální pořad.

Hanáci ještě mohou pomýšlet na deváté místo, na Bohemians ztrácejí dva body, Středočeši, kteří jsou rádi, že hlavně unikli ze sestupových vod, by mohli teoreticky do konce ročníku vystoupat až na jedenáctou příčku.

„Bylo by příjemné rozloučit se se sezonou vítězstvím v domácím prostředí. Dlouho jsme doma nevyhráli. Uděláme pro to maximum, i když víme, že nás čeká těžký soupeř, jehož kvalita se na jaře hodně zvedla,“ říká před utkáním kouč Sigmy Radoslav Látal.

„Silnou stránkou Boleslavi jsou její krajní hráči, například Skalák či Zmrhal. To jsou nadstandardní hráči. Všechny posty mají zdvojené a navíc jsou to opravdu dobří fotbalisté. Uvidíme, s čím k nám na Hanou dorazí,“ dodal Látal, který po sezoně v Olomouci také končí.