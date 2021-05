Fotbalová Sigma startuje prodej permanentních vstupenek na novou sezonu. Zároveň svým fanouškům nabízí možnost získat zpět peníze za zápasy, které kvůli koronavirovým opatřením nemohli v této sezoně vidět.

„Nezapomněli jsme na vás,“ stojí v textu na klubovém webu, který o možnosti vybrání peněz informuje. „Spousta z vás se díky svému modrému srdci sama vyjádřila tak, že finanční obnos za zakoupené permice vrátit nechce a věnuje ho tak svému oblíbenému klubu. Nesmírně nás tato solidarita těší a moc vám všem za ni děkujeme! Uvědomujeme si však, že tento postoj nemuseli zaujmout všichni,“ píše Sigma.

I proto nabízí permanentkářům možnost vrácení poměrné části peněz za utkání, na která se nemohli dostat.

Permanentky pro stávající držitele se budou vyměňovat od 8. června a každý si díky nabízené kompenzaci může rozhodnout, kolik za ni zaplatí. Rozmezí je široké od 150 korun do dvou tisíc. Finanční kompenzaci je možné čerpat do 25. června. Pro nové zájemce stojí permanentka od 1600 do 2000 korun. Děti na místě vedle rodiče mají celoroční vstupenku za 500 korun. Jinde na stadionu 50% slevu ze základní ceny.

Fanoušci na českou ligu mohli chodit od letního startu sezony do října. Pak přišla vládní omezení, která dokonce na několik týdnů zastavila ligový ročník. Znovu směli diváci na stadion až v posledním domácím duelu se Slavií, a to v omezeném počtu a za splnění přísných podmínek. Stejný režim bude platit i na nedělní utkání s Mladou Boleslaví.

Přístup mají pouze držitelé permanentek, kteří musejí předložit vyplněný formulář a prokázat se buď dokladem o očkování, negativním testu či potvrzením o prodeláním covidu-19 v posledních 90 dnech. Na tribuně je také