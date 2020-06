V sobotu odehrála Sigma Hodolany první přípravný zápas, na stadionu 1. HFK Olomouc podlehla holickému béčku těsně 2:3.

„Mysleli jsme si, že budeme teď v jiné fázi, že budeme kopat o postup,“ konstatoval hodolanský trenér Milan Kovařík.

Jeho tým si to s Červenkou, na kterou držel jednobodový náskok, měl na jaře rozdat o prvenství ve II. třídě OFS Olomouc. Jenže přišla pandemie.

„Byli jsme první, takže to nám to překazilo. Uvidíme, jestli se někdo třeba odhlásí z I. B třídy. Slyšel jsem, že by nám to místo snad mohli nabídnout,“ prozradil trenér.

Vzaly by Hodolany v takovém případě tuto nabídku?

„Postoupit jsme chtěli způsobem, že si to vykopeme sami. Nevím, jestli budeme chtít postup, pokud by nám to náhodou nabídli. To si musíme vyhodnotit ve vedení,“ nechtěl předbíhat Milan Kovařík.

Nejistota ohledně toho, jakou soutěž vlastně Hodolany budou hrát, tým ale nijak nesvazuje.

„Budeme se připravovat na okres, nebo na I. B. V tom nevidím rozdíl. Možná budeme muset potom třeba shánět nějaké hráče navíc, protože v kádru mám přece jen asi pět lidí nad 40 let,“ uvažoval kouč.

„Ale chci, aby si to zahráli ti, kteří si to vybojovali. Chci, aby hráli ti, co k tomu mají vztah a mají to v Hodolanech rádi,“ prohlásil Kovařík.

GÓLMANSKÁ OTÁZKA

Hodolanský trenér vinou dlouhé a neplánované pauzy nepřišel o hráče, kteří by chtěli kopačky pověsit na hřebík. Ale našla se i výjimka.

„Hlavnímu brankáři se po té pandemii nějak nechce,“ řekl s úsměvem Kovařík.

„To je asi takový jediný zásah. Takže nám musel chytat chlap, který má 51 let. Potom jsem tam nasadil hráče, takže určitě tam nějaké omezení máme.“

Jinak se jeho svěřenci s pandemií popasovali dobře. „Nebojí se, trénují, chodí běhat sami,“ chválil trenér.

Vrátit se do rytmu pro amatérské hráče pochopitelně není snadné.

„Ze začátku se jim moc nechtělo, zvykli si na ten klid, kdy je všechno zakázané. Ale většina mi samozřejmě volala a chodili běhat sami. Bylo na nich poznat i v tom prvním zápase, že mají chuť,“ prozradil Milan Kovařík.

Jeho tým je teď ve fázi, že má před sebou dvojnásobně dlouhou přípravnu na novou sezonu.

„Je to vlastně taková příprava na přípravu. Začali jsme trénovat zhruba před měsícem, v menších skupinkách. Ale nás stejně nebývá víc než osm nebo deset,“ hlásil trenér.

DOMÁCÍ TURNAJ

Proto se trochu obával, co s jeho svěřenci udělá první přípravný duel proti mladíkům HFK.

„Byl to první zápas po pandemii, takže jsem čekal, že fyzicky odpadneme, ale nebylo to zas tak hrozné,“ hodnotil Kovařík.

Nyní už se kolotoč přípravných zápasů roztáčí, což je zpestření pro hráče i fanoušky, kterých má Sigma Hodolany hodně.

„Teď si to oživíme krásnými fotbálky na turnaji, který o víkendu pořádáme. Pozvali jsme právě Holici, Černovír a Chválkovice. Tam si to naši fanoušci užijí do syta,“ zve trenér Milan Kovařík.

Turnaj O pohár předsedy TJ Hodolany vypukne v sobotu ve 14.45 a vyvrcholí nedělním finále, které odstartuje v 17 hodin.