V sobotu se ve finále od 18 hodin utkají s rakouským WSG Tirol. O výhře Olomouce rozhodl ve středečním semifinále minutu před koncem Chorvat Radič.



„Hlavně doufám, že jsme protrhli smůlu. Kdybychom zase remizovali, tak mě fanoušci zastřelí. Na to jsme specialisté. Pětkrát po sobě jsme hráli před koncem ligy 1:1 a dnes k tomu zase nebylo daleko,“ usmál se trenér Radoslav Látal, který včera oslavil jednapadesáté narozeniny.



Především ve druhém poločasu byli Hanáci výrazně lepší a vytvořili si více šancí než slovenský soupeř. Jenže z nich dali jen jednu branku. Mladík Kryštof Daněk sice v 54. minutě netrefil přihrávku ideálně, ale balon doskákal přesně k tyči a do sítě.



„V prvním poločase bylo znát, že jsme v plné přípravě. Hra byla nepřesná, rozkouskovaná, s množstvím soubojů. Ve druhém jsme přeskupili řady a začali hrát na tři obránce. Šli jsme do presinku a snažili se napadat. Pak jsme se dostávali do šancí,“ řekl Látal.



Jenže pojistku Olomoučané nepřidali. Daňka zablokoval v ještě jasnější situaci než při gólu obránce. Dalšího střídajícího fotbalistu Radiče vychytal brankář Takáč.



A tak přišel trest. V 83. minutě si za obranu zaběhl Olejník, jehož pokus napoprvé Mandous vyrazil, jenže trnavský fotbalista se znovu dostal k míči, Mandouse obešel a naservíroval Thomasi Kotlárovi před prázdnou branku.



Na penaltový rozstřel ale nakonec nedošlo. Významně se o to zasloužil útočník Jakub Yunis. Minutu před koncem obral o balon stopera Tumu, připravil tutovku pro Radiče a ten rozhodl o vítězství Sigmy a postupu do finále. „Půjdeme do něj z plné zátěže. Pořád trénujeme dvoufázově, protože času je málo,“ řekl trenér Látal.

SK Sigma Olomouc – FC Spartak Trnava 2:1 (0:0)

Branky: 58. Daněk, 89. Radič – 83. Kotlár.

Sigma: Mandous – Látal (72. Yunis), Beneš (46. Štěrba) , Poulolo, Vepřek (46. Zmrzlý) – Hála (46. Sladký), Houska, Breite (46. Greššák), Chytil (46. Daněk), Pablo (86. Šíp) – Nešpor (46. Radič). Trenér: Radoslav Látal.

Trnava: Takáč (46. Rusov) – Turňa (10. Koštrna), Tumma, Grič (46. Mihál), Jendrek – Gembický (46. Mikovič), Kolesár (61. Karhan), Kóša (78. Savvidis), Benovič (61. Benovič), Kotlár – Olejník. Trenér: Michal Gašparík.