I přes všechny tyto problémy odehráli Chromého svěřenci kvalitní první poločas. Bohužel ale míč za záda kroměřížského gólmana nedostali.

A tak se z jediné branky, která v tomto utkání padla, radovali domácí. V 52. minutě se po standardní situaci prosadil Šimon Chwaszcz. „Bohužel jsme při bránění standardky udělali zbytečné chyby. I když je ale na druhou stranu pravda, že fyzicky soupeř naše mladé kluky převyšoval," okomentoval tuto rozhodující situaci hanácký lodivod.

Olomoučané si poté ještě nějaké dobré šance vypracovali, gól už ale vstřelit nedokázali. To se jim stalo v rámci letošní letní přípravy poprvé. „I přes to, že měli ještě šance Mikolenka, Hadaš, Kašpárek, tak byla naše hra neurovnaná. První poločas ještě nějaká měřítka snesl. Na druhém se už ale podepsal fakt, že mnoho hráčů hrálo na postech, na které nejsou zvyklí. Co se ale týče bojovnosti, nemohu jim nic vyčítat," pokračoval trenér olomouckého béčka.

Uničov má hubenou výhru, kouč ale spokojený nebyl

V původním plánu bylo, že svou generálku Sigma odehraje v průběhu příštího týdne v čerstvě třetiligových Hranicích. Nyní to ale shodou okolností vypadá, že generálkou byl už tento zápas v Kroměříži.

„Jelikož mají Hranice nějaké problémy, tak se bude hrát buď u nás, nebo se nebude hrát vůbec. My jsme navíc v situaci, kdy jsou v áčku zranění hráči a kvůli tomu zatím nedošlo k předem uzavřené dohodě, že bude více hráčů áčka nastupovat za nás. Možná to tedy nakonec dopadne tak, že už se rovnou začneme připravovat na první kolo 2. ligy se Spartou B," uzavřel Augustin Chromý.

SK Hanácká Slavia Kroměříž – Sigma Olomouc B 1:0 (0:0)

Branka: 52. Chwaszcz.

Olomouc B: Bílý – Hadaš, David, Bednár, Smolka (59. Nízký) – Grygar (75. Kašpárek), Fabiánek (65. Vymětalík), Slaměna (61. Piňa) – Grečmal (46. Maza), Mikulenka, Galus. Trenér: Augustin Chromý.