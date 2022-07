Oba celky nastoupily na trávník rezervního hřiště Androva stadionu za vlády opravdu spalujících teplot hrubě přesahujících 30 stupňů, i tak se ale ze hry nevytratila aktivita a fotbalovost. A dokonce ani góly. Hned ve čtvrté minutě šli do vedení hosté po přímém kopu zásluhou zkušeného Aleše Krče.

S touto situací jsem velice nespokojený. Prokázala se zde větší zkušenost Komendy a Krče, kteří nás odstavili svými těly a nechali jsme si tam zbytečně propadnout balon,“ zkritizoval své svěřence olomoucký lodivod a ještě dodal: „Další hra se už odvíjela pod tlakem té branky, naši hráči znervózněli a z toho vzešlo hodně nevynucených chyb.“

Těsné vedení hostů vydrželo až do poločasové přestávky. Po ní už se domácí dostali do hry více, začali si vytvářet převahu a v 61. minutě díky parádnímu lobu osmnáctiletého Matěje Mikulenky srovnali krok.

„Když jsme se do toho znovu dostali, tak jsme si už vypracovávali větší šance. Vytěžili jsme z nich ale pouze jedinou branku, a tak je z toho nakonec remíza 1:1,“ posteskl si Augustin Chromý.

Nerozhodný stav už pak vydržel až do finálního hvizdu a oba celky se tak šly do kabin zchladit smírně.

„Myslím si, že výsledek 1:1 je spravedlivý. Je ale hrozná škoda, že jsme šance tři na dva a také ty, které vznikly z dlouhých autů a měli jsme při nich výškovou převahu, nedohráli do konce. Sigma míč pokaždé nakonec odkopla a nebylo z toho nic,“ komentoval průběh zápasu i hostující kormidelník Jiří Neček.

„Jinak si ale myslím, že tempo nebylo, na to jaké bylo vedro, až tak špatné. Ani někteří hráči nevypadali špatně. Ať už mladý Saňák nebo Vichta, Javůrek. Až se sehrají, mohlo by to být dost dobré. Jsme přece jen ještě ve fázi nabírání sil. Sice už děláme rychlostní vytrvalost, ale pořád je to ještě cítit. A pro hráče, kteří chodí do práce a pak přijdou na takový běhavý zápas, je to velice náročné. Vůbec jim to nezávidím,“ dodal ještě na závěr.

Olomoucké béčko čeká v sobotu 23. července zápas na půdě svého dosavadního třetiligového rivala z Kroměříže, Uničov pak v ten samý den přivítá na svém hřišti tým hrající divizi D – Tatran Bohunice.

SK Sigma Olomouc B – SK Uničov 1:1 (0:1)

Branky: 61. Mikulenka – 4. Krč.

Olomouc B: Bílý – Bednár, David (46. Coufal), Vepřek, Galus – Grygar (70. Nízký) – Grečmal (60. Kašpárek), Slaměna (60. Maza), Fabiánek, Uriča (46. Mikulenka) – Hadaš. Trenér: Augustin Chromý.

Uničov: Kvapil – Kvapil – Saňák, Koutný (45. Vejvoda), Kirschbaum, Javůrek – Vybíral (45. Knébl), Hausknecht (45. Ambrozek), Bača, Vichta (45. Sečkář) – Komenda, Krč (75. Svoboda). Trenér: Jiří Neček.