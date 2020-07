„Utkání se mi líbilo, bylo to lepší než trénink. Kluci ukázali, že tohle je výborný ročník a že umějí hrát fotbal. Mám radost, že byli hladoví a chtěli dávat góly až do poslední minuty,“ hodnotil trenér Sedláček.

Starší dorostenci Sigmy nasázeli tři góly v první půli, a další čtyři si nechali na druhý poločas.

Pro novosadský tým, hrající I. A třídu, se jednalo o nepříjemný debakl. „Měli jsme i s áčkem dva těžké zápasy ve dvou dnech. Nepřišli mi dva klíčoví hráči Škoda s Koppem, takže to mě mrzí, když se domluví zápas s kvalitním soupeřem,“ přiznal trenér Nových Sadů B Miroslav Lojka.

„Pro kluky to byl ostrý start zase po měsíční pauze. Bylo vidět, že kluci ze Sigmy jsou sehraní a dali nám lekci z fotbalu. Mrzí mě, že jsme ke konci nedokázali kosmeticky upravit výsledek,“ dodal Lojka.

Nejblíž ke gólu měl zkušený Josef Drábek. Ten si střihl dva zápasy ve dvou dnech, byl totiž i u sobotní remízy áčka s Rýmařovem 4:4.

„Nejstarší chlap na hřišti dokázal s míčem něco vytvořit. Naši mladí by se od něj mohli učit,“ řekl Lojka na adresu Drábka, kterého sám na Nové Sady přivedl z Doloplaz.

Pro mladíky ze Sigmy se jednalo o cennou zkušenost, na hřišti se totiž občas i zajiskřilo a hlavně v závěru vzplály emoce.

„Je tradice, že to někteří novosaďáci neunesou. Ale byl jsem rád, že to bylo tvrdé a vyhecované a kluci ukázali, že se jich nebojí. To bylo pozitivum,“ okomentoval Roman Sedláček.

Nové Sady v týdnu vyrážejí na soustředění do Beskyd, osmnáctka Sigmy vyrazí do Loučné nad Desnou. Vrcholem přípravy by měl pak být zápas na hřišti Rapidu Vídeň.

FK Nové Sady B – SK Sigma Olomouc U18 0:7 (0:3)

Branky: 23. a 73. Smolka, 10. Koláček, 18. Seehof, 48. Saňák, 56. Paar z pen., 82.Dobrý.

Nové Sady B: Zbořil – Ronza, Smrček, Dokoupil, Kirschbaum – Novotný, Andreev, Nguyen, Janeček – Repčík, Drábek. Trenér: Miroslav Lojka.

Sigma U18: Bílý – Paar, Němeček, Kadlec, Smolka – Skopal, Vítek, Dobrý – Saňák, Seehof, Koláček. Střídal: Opatřil. Trenér: Roman Sedláček.