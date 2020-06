Finálovým kláním předcházel zápas skupiny o umístění, který v deštivém dopoledni zvládlo lépe mužstvo Darkside a přetlačilo MK Jívovou 8:6. V následujících medailových zápasech se ukázalo hned několik hráčů z výběru reprezentujícího hanácký malý fotbal v celostátní Superlize.

V souboji o třetí místo nastoupil favorit z užší špičky první olomoucké ligy Sokol Pohořany proti jedinému semifinálovému zástupci druhé ligy, týmu Raptors.

Outsider držel s favoritem dlouho krok, v poločase dokonce vedl a vyrovnaný zápas spěl k penaltovému rozstřelu. Nakonec ale rozhodla zkušenost a Pohořany ještě v řádné hrací době vyhrály 7:5. Raptors však svým výkonem ukázali, že by měli začít vážně pomýšlet na postup a dlouhodobější setrvání v první lize.

Skunkové nedali oslabeným Kafkám šanci

Ve finálovém souboji chybělo Kafkám několik klíčových hráčů, a přestože prohráli rozdílem třídy, obraz hry úplně neodpovídal debaklu. Skunk vedle nesporné kvality prokázal i fyzickou převahu, kterou zúročil ve vítězství 9:1. Nutno dodat, že poražení měli dostatek příležitostí skóre alespoň kosmeticky upravit, ale své příležitosti nevyužili, a tak pohár zcela po zásluze přebírá Skunk.

„I přes nepřízeň počasí měly medailové zápasy vysokou kvalitu a byly pěkným vyvrcholením celého poháru, do kterého se navzdory krátkému přihlašovacímu termínu přihlásilo třicet mužstev. Kluci byli prostě zdravě hladoví po fotbale, a tak by to mělo být,“ uzavřel předseda MF Olomouc Zdeněk Táborský.

Olomoucká liga malého fotbalu nyní registruje okolo 2000 hráčů a píše svou historii již od roku 1971, tedy o dva roky dřív než vznikla pražská Hanspaulská liga.

Zápas o 3. místo:

Raptors Team – Sokol Pohořany 5:7 (4:2)

Sestavy (góly)

Raptors: Zapletal (1) – Baštan, Vymětal, Látal „C“, Hrušák (3), Pazdera, Vysoudil, Gashi (1), Kukuczka, Grofek, Straka

Sokol: Směták „C“ – Hegr (1), Kráčmar, Procházka (1), Vaida (3), Jašek, Čapek, Pešák (2)

Finále:

RK Kafki – FC Skunk 1:9 (0:3)

Sestavy (góly)

Kafki: Pavlík – Válek, Černošek, Němec, Pola „C“ (1), Kaďorek, Zaoral

Skunk: Dědoch – Poledna (2), Houserek, Vančura, Režný (5), Dokoupil (1), Mazal (1), Svoboda

ZDENĚK TÁBORSKÝ