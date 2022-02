Když jsem pracoval pro fotbalový svaz, jezdili jsme na fotbalové výjezdy. A konkrétně pro tohle jsem se inspiroval v Salcburku, v akademii Red Bullu a SV. Různí tamní funkcionáři mi říkali, že u nich hrají zápasy žákovských kategorií v pátek odpoledne. Ptal jsem se jich, proč to tak dělají. A oni mi vysvětlili, že je to kvůli rodičům, kteří chtějí se svými dětmi trávit čas přes víkend a fotbal jim v tom tak trochu překáží. Takhle se jim tedy trochu uvolní ruce. Navíc to má své kouzlo, když děti nastoupí večer na tom osvětleném hřišti. To ale není vše. Také mi vysvětlili, že díky volnému víkendu mohou děti navštívit zápasy mužských kategorií, kde často hrají jejich vzory. Je totiž pravda, že když dneska stráví celý den někde na hřišti, tak se potom třeba na tu Sigmu dostat nemohou. Náš klub má tu výhody, že stožáry se světlomety už postavené máme. Musíme je ale vyměnit za úsporná a výkonná LED světla. A potom to můžeme zkusit.

Co si od tohoto plánu konkrétně slibujete? Může to ve výsledku znamenat i přechod více dětí z jiných klubů k vám?

Může to tak být. Musíte si uvědomit, že pozdější začátky tréninků i zápasů jsou benefitem i pro rodiče. V současné době musíme v podzimních měsících začínat tréninky i okolo tří hodin odpoledne, někdy i dřív. A tady nastává problém, protože dostat se v ten čas přes Olomouc je velice složité. Takhle tedy můžeme začít klidně i po čtvrté hodině s tréninkem těch nejmladších a zakončit to mužským až okolo deváté hodiny večer. Ve výsledku tak budeme mít na trénincích vyšší účast.

Myslíte si, že kdyby se k tomuto modelu odhodlaly všechny kluby, tak by se zvýšil zájem dětí o fotbal?

Myslím si, že by to určitě pomohlo. Dnes se standardně pracuje do tří, do čtyř a někdy i do pěti hodin a rodiče skutečně ve dvě odpoledne nemají čas převážet děti z místa na místo ucpaným městem. Díky pozdější hodině by se mohly jejich možnosti zvýšit. A já to znám z vlastní zkušenosti. Když vezu děti z jednoho konce Olomouce na druhý a město je totálně zacpané, je to skutečný horor. Vzniká u toho nervozita. Rodiče jsou nervózní, děti jsou nervózní, jestli stihnou trénink, a to skutečně není ideální situace. Navíc, když projíždíte Rakouskem a vidíte ty malé osvětlené stadionky, tak prostě vidíte, že to takhle fungovat může. A jak už jsem řekl, ten trénink má potom úplně jinou atmosféru než někdy odpoledne či snad ještě v dřívějších hodinách. Začínat trénovat s mládeží ve tři či snad ve dvě hodiny je někdy opravdu nadlidský výkon. A to hlavně z důvodu dopravní dostupnosti. A to se netýká jen našeho oddílu. Další nespornou výhodou potom je, že budeme moct zápasy odkládat na jakýkoli den a jakoukoli hodinu. Třeba z důvodu nepříznivého počasí.

V jakém časovém horizontu by to tak všechno mohlo být hotové?

Pokud by se skutečně zadařilo, mohli bychom to zrealizovat už letos na podzim. Tomu ale úplně nevěřím. Reálně se spíš bavíme o polovině roku 2023. Světla, ač jsou pro nás a konkrétně pro mě důležitá, musejí ještě počkat. Přednost dostane důležitější investice. Jedná se o automatickou závlahu na našem hřišti číslo tři. Na něm zatím musíme zavlažovat manuálně posunováním postřikovače.

Takže říkáte, že závlaha má v této chvíli vyšší prioritu?

Určitě. Chceme tím zamezit možným zraněním. Na tom hřišti totiž trénují čtrnácti a patnáctiletí fotbalisté z Regionální fotbalové akademie a navíc celá naše mládež. A protože ruční postřikovač nepokryje všechna místa na hřišti stejně, stává se, že na jednom místě je bahno a hned vedle sucho jako na poušti. A když hráč běží po pevné ploše a najednou vběhne do mokra, tak to zavání opravdu nepříjemným zraněním. Abych to tedy shrnul, pro letošek je prioritou závlaha, pro příští rok osvětlení.

Víte o nějakém jiném českém klubu, který už na model večerních zápasů a tréninků najel, nebo o něm alespoň přemýšlí?

Tuším, že někde v Čechách to už zavedli, ale je to spíš takový výstřel do tmy. Osvětlených přírodních trávníků na krajské úrovni je málo. U mužstev vyšších soutěží je to už něco jiného. Pokud vezmu Olomoucký kraj, tak o nikom konkrétním nevím, i když mi něco mohlo uniknout. Důvod je jednoduchý. Nejedná se o žádnou levnou záležitost.

Nepřemýšlel jste o tom, že byste pro tuto myšlenku strhnul více klubů?

O tom jsem samozřejmě přemýšlel. Nejlepší by asi bylo dát dohromady lidi, kteří tomu rozumí a mají i s podobnými věcmi zkušenost, a zatáhnout do toho třeba i okresní a krajský fotbalový svaz, možná i Řídící komisi pro Moravu a vytvořit nějaký pilotní projekt.

Kdy si myslíte, že by se to i u nás mohlo stát běžnou praxí?

To je otázka. Kdyby na to existoval nějaký dotační titul, ze kterého by kluby mohly tyto potřebné prostředky čerpat, stalo by se tak asi brzy. Já mám zrovna zpracovanou nabídku na návrh osvětlení, která vychází na necelý milion korun. Kdybychom už ale neměli z minulosti vybudované sloupy a veškerou infrastrukturu, mohla by se cena pohybovat i okolo dvojnásobku. A to je pro menší kluby komerčně nezaplatitelné.

Nová světla budou moderní a úsporná. Budou mít i nějaké další výhody? Například se v poslední době mluví o „zdravějším světle“ a podobně.

Společnost, která nám nabídku zpracovala, nám nabídla taková světla, která se nejvíce hodí na osvětlení fotbalových trávníků. Je to stejná společnost, která prováděla osvětlení stadionu i pro Sigmu Olomouc.

Plánujete třeba ještě nějaké jiné akce zaměřené na mládež?

Plánujeme. V pátek 11. února se u nás bude konat trénink španělského trenéra Julia Bonmatiho, který v České republice rozjíždí svou trenérskou školu. Bude tady předvádět úplně jiný systém trénování a myslím si, že pro kluky to bude rozhodně velice zajímavé. V případě, že je to bude bavit, tak na to navážeme týdenním prázdninovým kempem pod tím samým trenérem. Celá akce navíc bude probíhat v angličtině, což může být po všech stránkách jedině výhodou.

Vaši trenéři se do tréninku také zapojí?

Nezapojí. Budou ho ale bedlivě pozorovat s cílem něco pochytit. Navíc pro ně bude výhodou, že Bonmati dokáže na základě porovnání několika set svých stejně starých svěřenců zanalyzovat fyzické předpoklady dětí. Naši trenéři tak budou vědět, kdo v čem vyniká a naopak zaostává, a na základě toho budou moci upravit tréninky tak říkajíc na míru.

