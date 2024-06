Nevím. Výhodou ale je, že pokud se toto mistrovství nevyvede, bude se moci ten tým bez nějakých větších změn připravovat na to další. To už ti kluci budou mít nové zkušenosti a budou také více vyhraní.

Myslím, že tam naši hráči nepředvedli nic jiného, než co hráli doteď. Je to hodně úporné. Nejvíc mi tam chybí, jak už jsem říkal, ta kreativita. Nejvíce mě rozčiluje, že když se dostanou do křídelních prostorů, tak místo aby nacentrovali, raději to zaseknou a vrátí míč zpátky na půlku. Odtud to pak často putuje k brankáři. To je strašné. Nemůžeme prostě dát gól, když tam ten míč ani nepřiletí. Mě jako desetiletého kluka učili něco úplně jiného.

Přesuňme se teď do Německa, konkrétně na probíhající Euro. Co říkáte na dosavadní výkony české reprezentace?

Tak jak už jsem říkal, mají mnohem vyšší nasazení. Taktéž fyzická a silová příprava je úplně někde jinde. To ale souvisí s dalšími věcmi, které za nás nebyly. To jsou třeba různé stravovací režimy či rehabilitace. Když já jsem začínal, tak jsem nikdy nebyl v bazénu s horkou vodou nebo na masáži. Byl jsem totiž nejmladší a nemohl jsem se tam dostat. Dneska mají ty týmy deset masérů, čtyři doktory a dva kuchaře.

Já jsem takový všesportovec. Chodím na tenis, na nohejbal a závodně hraji i nejnižší soutěž ve stolním tenise. Občas si také zajdu zahrát golf. A jsem rád za to, že to všechno ještě stále mohu absolvovat.

No mám toho celkem dost. Fotbalová sezona mi vlastně začíná někdy koncem května a končí koncem srpna. Třeba s Bohemkou budu mít asi devět zápasů, chodím ale hrát i za Amforu a Sigi team, který těch zápasů má třeba i čtyřicet. Ty tři měsíce jsou tedy celkem náročné, protože to jsou třeba i čtyři zápasy za víkend. Všechny nás to ale baví a máme to rádi. A já říkám jedno: Dokud člověk může vylézt na hřiště, tak je to pořád ještě dobré.

Komu, kromě Česka, přejete na šampionátu úspěch?

Je mi to vlastně jedno. Přál bych to mužstvu, které předvede svižnou ofenzivní hru, která se bude divákům líbit. Jinak já osobně to přeji našim, Slovákům a Rakušákům. A podle vývoje to zatím vypadá, že z těch tří na tom budou nejlépe ti Rakušáci. Tak snad někdo z té trojice dojde alespoň někam daleko.

Sigma začala pod Janotkou plichtou. Pět hráčů je zraněných

Když teď probíhá to mistrovství Evropy, vzpomenete si třeba i na Bělehrad 1976?

Nene, nejsem typ, který by si prohlížel staré fotky a pouštěl si videa z té doby. Dostanu se k tomu maximálně, když vyrazím třeba na nějakou besedu s lidmi a tam se to pouští. Sám doma bych si to ale opravdu nepustil.

A jak vzpomínáte celkově na tu dobu?

Když to beru ze své pozice sportovce, tak si myslím, že jsme měli krásnou dobu a nemohu si na nic moc stěžovat. Vím ale samozřejmě, že běžní lidé měli svou pozici daleko těžší. My jsme měli tu výhodu, že jsme byli profíci jen v tom, že jsme nemuseli chodit do práce. Měli jsme také lepší finanční stránku než ostatní občané, ale zase ne o tolik, jak je tomu dnes.

Jak často se vás ještě lidé ptají na tu vaši slavnou penaltu?

No, kdybych za každou takovou otázku dostal korunu, tak už jsem milionář a asi se už tady s vámi nebavím (smích).

Jsme tady v Olomouci. Jak jste vnímal ve své době Olomouc jako soupeře?

Když já hrával, tak se v Olomouci bohužel liga nehrála. Nyní je to ale stabilní mužstvo hrající převážně v horní polovině tabulky. Má i krásný stadion. Prošla tudy i spousta vynikajících hráčů, jako Roman Sedláček, Radek Drulák, Oldřich Machala a další. Doufám, že jsem na někoho dalšího nezapomněl.

A jak jste vnímal ty problémy v minulé sezoně?

Vím jen, že se měnil trenér Jílek a proběhly nějaké problémy s fanoušky. Abych se přiznal, tak k tomu moc informací nemám. Řeknu to ale takhle. Podobnými věcmi si čas od času projde asi každý klub. Jsou prostě roky, kdy všechno funguje normálně a daří se, no a pak zase přijde nějaká krize. A pak je třeba, aby se to překlenulo. Je to zkrátka jako počasí. Jednou svítí sluníčko a jednou zase prší. Důležité ale je, aby to sluníčko svítilo více a častěji.

Co říkáte na vaši milovanou Bohemku? Po loňské pohárové sezoně hrála znovu o záchranu…

Pro mě to zase, oproti jiným lidem, takové překvapení nebylo. Snažím se na to totiž stále dívat svýma kritickýma očima. Uznávám ale, že pád z loňského čtvrtého na letošní třinácté místo je opravdu velký.

FOTO: Sigmácká rezerva rozehrála letní přípravu remízou s Opavou

Chodíte ještě stále na každý zápas do Ďolíčku na tribunu?

To samozřejmě chodím.

A co na Rapid Vídeň, kde máte dodnes své parkovací místo i čestné místo na tribuně?

Do Vídně také občas zajedu. Jezdíval jsem tam hlavně, když Rapid hrával evropské poháry. To se povedlo i letos. Doufám tedy, že do Evropské ligy postoupí a já se budu moci znovu přijet podívat. Celkově jezdím do Vídně strašně rád, protože se tam ti lidé ke mě chovají moc krásně.