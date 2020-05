„Já nejsem člověk, kterého by bavily retro zápasy a návraty do minulosti. Nedívám ani na svoje vlastní věci, ještě tak na jiné,“ říká se smíchem. „Už se moc těším, až se sportovní akce rozjedou a budeme se mít na co dívat. Ať je to tenis, atletika nebo fotbal,“ dodává.

Ligové kluby, čeká do konce sezony pořádný kvapík. Není ale poplakávání některých nad náročností programu trochu vytváření alibi dopředu?

Nebude to pro nikoho lehké, to je jasné, ale já nám moc tyto úvahy rád. Jakmile se liga přerušila, bylo jasné, že pokud začne, tak program bude hodně nahuštěný. Každý měl šanci se na anglické týdny připravit. A myslím si, že nikdy nebylo tolik času jako nyní.

Jak to myslíte?

Kluby absolvovaly zimní přípravu, odehrály pár kol a pak přišla stopka. V době, kdy bylo všechno zavřené, tak byl ideální čas, aby hráči naběhali kilometry a pracovali i na síle. Zároveň se trenéři nemuseli obávat zranění, která hrozí v zimní přípravě, kdy musíte kombinovat nabírání kondice i s herními tréninky, kdy k nim v soubojích ve větší únavě logicky dochází. Teď to šlo postupně, kdy nejdřív byla individuální část, pak část, kdy se mohlo pracovat na technice, nakonec tři přípravné zápasy. Podle mě bylo času dost. A že třeba někdo na začátku nevěděl, co bude? Pokud jsem sportovní klub, volný čas bych vždy měl využít na to, abych hráče individuálně zlepšoval. A ne, že si nastavím volno.

Pro všechny to navíc bude stejné.

Přesně tak. Všichni budou mít naprosto stejné podmínky, což třeba v letních měsících, kdy některé kluby hrají evropské poháry, není. Když jsme s Plzní hráli v týdnu v Karabachu, pak jsme půl dne letěli zpátky a měli v neděli hrát proti soupeři, který se na nás chystal celý týden a měl pěnu u huby, bylo to složité.

Bude fotbal po tak dlouhé pauze hodně jiný?

Ohledně souhry si myslím, že není na co se vymlouvat. Situace vlastně byla lepší, protože v létě nebo v zimě dochází v kádru k pohybům. Čekáte, jestli někdo neodejde, jestli se povede dovést posilu. V menších klubech čekáte na to, jestli vám větší klub uvolní hráče. Teď byli všichni pohromadě od zimy.

Co říkáte na námitky, že na takový program nemají kluby připravené kádry a že velké kluby budou mít výhodu?

Rozdíly tam samozřejmě jsou, ale to je i za normálních okolností. Některé kluby mají větší rozpočet, širší kádr, kvalitnější hráče. S tím se musí každý vyrovnat. Opakuji. Nebude to pro nikoho lehké, protože zápasy půjdou rychle za sebou. Ale z hlediska hráče je to jen o adaptaci. Po třech kolech si na to hráči zvyknou a důležité bude, jak kdo bude regenerovat. Fyzicky by měli být připravení.

Rotace hráčů v Česku není zase tak obvyklá. Budou muset trenéři vysvětlovat hráčům, že nebudou hrát každý zápas devadesát minut?

Myslím, že to zase nemusí být tak zásadní. Přece jen v těch velkých ligách dochází k rotaci v sestavě především proto, že v tomto rytmu hrají kluby mnohdy celou sezonu. Sedmdesát zápasů se opravdu nedá odehrát se stejnými hráči, zvlášť, když je tam hodně cestování. České kluby teď čeká mnohem kratší časový úsek – pár týdnů. Změny v sestavách podle mě nebudou nutně tak velké. Jako trenér chcete vždy postavit to nejlepší možné mužstvo. A pokud je hráč dobře připravený, měl by to zvládnout. Jinou věcí jsou samozřejmě zranění.

I jako prevenci proti nim schválila liga pět střídání. Jak se vám to líbí?

Určitě to otevírá nové taktické možnosti. Můžete udělat dříve více změn a nemusíte se bát, že v závěru už nebudete moct střídat. Uvidíme, co to přinese, ale myslím, že to je dobrá volba. V tom náročném programu to týmům může pomoct.

Jak podle vás sezona dopadne? Udrží Slavia náskok?

Těžko se to předvídá. Bude to pro všechny asi trochu krok do neznáma. Slavia by asi měla náskok udržet, i když to nebude mít jednoduché. Mám pocit, že dost zúžili před jarem kádr. A teď mohou být v jistém směru v nevýhodě. Kdyby tušili, že přijde takhle náročný program, tak by možná některé hráče jako Hušbauera nebo Škodu odejít nenechali. Přesto si myslím, že by to měli zvládnou. Dole to bude hodně napínavé. Myslím, že skupina, o záchranu zůstane už tak, jak je složená teď a rozhodovat budou výsledky vzájemných zápasů. Ale sestup člověk nepřeje samozřejmě nikomu.

ROMAN PIVARNÍK

narozen: 17. února 1967

hráčská kariéra: Košice, Tábor, Banská Bystrica, Dukla Praha, Sigma Olomouc, Rapid Vídeň, SV Gerasdorf (obojí Rakousko), Bnei Yehuda (Izrael), Carl Zeiss Jena (Německo).

trenérská kariéra: HFK Olomouc, Jihlava, Al-Qadisiyah FC (S. Arábie), Kroměříž, Rapid Vídeň (asistent), Prešov, Dunajská Streda, Jihlava, Olomouc, Bohemians, Plzeň, Brno, Zlín.