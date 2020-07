Na hřišti se objevil i jeden stále ligový fotbalista – čerstvá posila olomouckého áčka Roman Hubník.

„Trenér Látal mi říkal, že když si sem půjdu zaběhat, nebudu muset odběhat všechno na sporttestr. Takže za to jsem rád,“ usmíval se šestatřicetiletý bek, který v pondělí vstoupí do přípravy v áčku Sigmy.

Jak jste si užil zápas za starou gardu?

Užil jsem si to. Po dlouhé době jsem se mohl zúčastnit téhle akce, protože rodina Vyskočilů je mi velice blízká, Martin i Michal jsou vlastně mí největší kamarádi, takže jsem u nich velice často. A tátu, Otu, jsem znal taky velice dobře. Jsem rád, že jsem mohl být součástí téhle akce.

Zahrál jste si v jednom týmu i s bráchou. Bylo to po dlouhé době, že?

Jsme oba spokojení, protože to zdraví měl Michal teď trochu horší, takže jsem rád, že to nějakým způsobem zvládl. Ale to platí o všech. Je fajn, že jsme to zvládli ve zdraví a taky výsledkově (směje se).

Potkal jste se i s dalšími bývalými spoluhráči z áčka Sigmy.

Ano, jedním z nich byl třeba Pepa Mucha. Ale bylo příjemné zahrát si s Oldou Machalou a dalšími osobnostmi. Byl jsem už na jedné akci během Vánoc, takže doufám, že budeme takhle ve zdraví nadále scházet.

Na hřišti jste byl jediným současným prvoligovým fotbalistou. Jste spokojen s výkonem, i když to byla jen exhibice?

Měl jsem nějaké běhání na sporttestr od trenéra Látala, ale řekl mi, že když půjdu si zaběhat sem, tak to odběhat nemusím. Jsem rád, že jsem si mohl takhle zaběhat. A s výkonem jsem na jednu stranu spokojený, že jsem pár kilometrů odběhal, ale z těch třech čtyřech šancí, co jsem měl, jsem nedal gól – dal jsem jedno břevno. Mohl jsem tam něco trefit.

V pondělí vás čeká první tréninková jednotka s týmem Sigmy, který už makal minulý týden.

Sigma měla minulý týden dohrávat zápasy s Opavou a se Zlínem. Já jsem dostal do pátku volno a jelikož se ve čtvrtek nehrálo, tak jsme měli jen nějaké běhání na sporttestr. A bylo i v neděli. Začínáme v pondělí dvoufázovým tréninkem a naplno se rozjíždí příprava.

Jak se těšíte na svoji další letní přípravu?

Já se těším, protože už konečně nemusím dojíždět takovou dálku. To je ohromné plus. Myslím si, že příprava bude kvůli koronaviru kratší a nebude to tak náročné, jak když jsme začínali a měli jsme před sebou třeba dva měsíce. Za nějaké čtyři týdny začíná liga.

Co říkáte na to, že se ligový ročník nakonec nedohrál?

Já si můžu myslet, co chci, ale od toho jsou šéfové ligy a rozhodli jak rozhodli. Takže člověk to musí respektovat. A uvidí se, jak se začne liga. Já doufám, že to už bude směřovat do těch pozitivních věcí a že budou zase plné ochozy. Ale říkám, zdraví je přednější a tohle neovlivníme. Musíme se s tím teď nějak poprat.

Jste jednou z tváří FORTUNA:LIGY. Nebojíte se, že ten konec sezony mohl působit negativně a poškodit renomé nejvyšší české soutěže?

Dokončila se střední část a mistrovská část. Spodní část se nedohrála, ale myslím si, že se těch zápasů odehrálo dost. My jsme v dubnu nebo v květnu neodpískali sezonu, takže nějakým způsobem se to z 99 % odehrálo a to, že příští rok tam bude někdo navíc, tak možná to bude o něco zajímavější.

Osmnáct týmů v lize je podle vás v pohodě?

Myslím, že ano, když se nebude hrát nadstavba. Pro ty další týmy, co tam přijdou, to je super. A je to bude to hodně zajímavý ročník.

Jste optimista v tom směru, že to bude i s fanoušky v ochozech?

Člověk musí být optimista pořád, protože neví, co bude za měsíc, za půl roku. Já věřím, že se to dá do kupy a v průběhu sezony budou zase plné ochozy. Fotbal se dělá pro diváky a když tam je poloprázdno, tak to není úplně příjemné.

Bude potřeba nastavit pravidla jinak, aby v případě jednoho nakaženého kráče nešel hned celý tým do karantény?

Těžko říct, jak se zachová Ligová fotbalová asociace. Ale myslím, že kdyby to začalo, tak se sezona nemůže dohrát. Kdyby byl každý měsíc jeden dva týmy pozitivní hráče, tak se soutěž v životě nemůže dohrát. Já ale věřím, že nakažených bude co nejméně, že se to dohraje, a hlavně budou plné ochozy.