„Po utkání, i když jsme vyhráli, jsme smutní a zklamaní z toho, čím jsme si prošli. Byl bych rád, kdyby podobné chování přestalo nejen na fotbalovém hřišti, ale na celém světě. Všichni jsme si přece rovní,“ glosoval Niko Kovač, trenér Monaka.

„To, co se stalo, je ostuda. Rozhodně to na stadiony nepatří, ale vždycky se najde nějaký hlupák, který něco podobného odstartuje,“ říká David Kobylík, který sám ve Francii působil v dresu Štrasburku.

Podle některých hlasů vyvolala ostudnou reakci publika Tchouameniho oslava vstřelené branky přímo pod sparťanským kotlem.

„Každý hráč ví, kde je kotel domácích. Když pak na bránu v jeho blízkosti dám gól, logicky tam nepůjdu slavit,“ připojuje se Mario Lička, někdejší hráč Brestu. „A když schválně ano, tak je pochopitelná reakce fanoušků, že budou pískat, bučet, nebo házet kelímky od piva. To je normální, ale v té chvíli je úplně jedno, jestli jde o hráče bílé, nebo tmavé pleti. Myslím si, že hráč by pak měl pochopit, že udělal chybu,“ pokračuje Lička.

„Vše se ale musí řešit individuálně podle situace, ne to generalizovat,“ doplnil Lička.

Odchod není cesta, říká Lička

Oba bývalí fotbalisté se shodnou, že rasistické projevy na stadion v žádném případě nepatří. „Rasismus neschvaluji v žádném případě, ale k urážkám nejrůznějšího druhu docházelo bohužel vždycky. Myslím, že je současná doba trochu přecitlivělá. Oproti tomu, co se dělo v minulosti, je to sto a jedna,“ míní Kobylík.

Ličkovi se nelíbí, že by se kvůli podobnému chování fanoušků třeba měly ukončovat zápasy. „Vezměte si jakéhokoliv sportovce z jakéhokoliv sportu, Djokovič, Federer, Ronaldo, Messi… Myslíte si, že na ně nikdy nikdo nebučel, nepískal na ně, neurážel je? Není to tak dávno, kdy se na hráče házely banány. Rozbrečeli se a odešli? Ne! Bojujme proti tomu, je to nechutné, ale odejít ze hřiště, protože mého spoluhráče uráží, to není cesta,“ myslí si. „Pak proti tomu nebojujeme, jen všemu ustupujeme."

Na Letné nemají problémy s rasistickým chováním části fanoušků poprvé. V prvním kole čerstvě rozjeté sezony se snesli urážky z tribun na olomouckého obránce Florenta Poulola. Disciplinárka případ vyšetřuje. "Zasáhnout musí i Sparta jako klub, určitě jsou na místě i sankce pro ni, případně fanoušky, kteří se tohoto jednání dopouštěli,“ doplňuje Lička.

Mezi hráči rasismus není

Ve Francii se s podobným rasistickým incidentem oba nesetkali.

„Zažil jsem ve Francii velké problémy s arabskou komunitou. Na černochy jsou tam zvyklí a jsou součástí společnosti,“ připojil se Kobylík. „Mám trochu pocit, že v poslední době se toto téma akcentuje až příliš. A tlak vyvolá protitlak. Proto možná lidé reagují tak ostře,“ prohlásil.

„Je dobře, že fotbal bojuje proti rasismu, protože je to platforma, která mnohé může změnit. Má to ale dvě úrovně. Troufám si říct, že rasismus mezi hráči, trenéry či činovníky klubů neexistuje. Proto se mě dotkl případ Ondřeje Kúdely. Pak je ovšem úroveň fanoušků, proti jejich rasismu UEFA i FIFA bojuje. A je třeba v tom pokračovat,“ uzavřel Lička.