Řeč se tak stočila třeba i na loňskou baráž, kde Jihlavu sestřelily skandální chyby rozhodčích.

Debatovalo se však i o talentovaném stoperovi Mohamedu Tijanim, jemuž dohodnutý přestup do Sparty na poslední chvíli zhatily málo vídané problémy se zkříženým vazem v koleni. Shodou okolností měl kdysi stejné i jeho trenér, který „bez křižáku“ odehrál i pět sezon v bundeslize.

Takhle na poslední chvíli zastavený přestup se často nevidí. Překvapilo vás, že Tijani zůstane?

Nikdo jsme o tom problému nevěděli. Zatím je tedy tady a počítám s ním. Viděli jste ho, mluví, hraje. Věřím, že bude zase platným hráčem. Přiznám se, že jsem z toho měl trochu strach. Ale není nijak skleslý nebo zatrpklý. Vzal to velmi dobře, i když to pro něj musela být rána. Na druhou stranu není to konec kariéry. Může dál hrát, nebo ten problém vyřešit operací a potom se zase vrátit. Jsou určitě horší věci na světě. I když je to tvrdé. Já sám mám podobnou zkušenost, když mi v pětadvaceti letech zjistili, že mám urvaný křižák a celou dobu jsem ho neměl.

Jak se bez něj dá hrát?

Já jsem to nijak nepociťoval, protože jsem o tom nevěděl.V Sigmě i předtím v Opavě mě na zdravotní prohlídce schválili. Zjistilo se to až když jsem se zranil na soustředění v zápase s Hamburkem. Musel jsem na operaci a po ní mi doktor Dittmar řekl, že mi to vyčistil a taky, že zjistil, že mám už někdy z mládí urvaný křižák. Stalo se mi to asi v patnácti letech, kdy jsem měl úraz. Doktor mi to ale nechal tak, protože koleno bylo stabilní. Žádná plastika. Za dva měsíce jsem byl fit.

Později v Bielefeldu to nebyl žádný problém?

Tam jsem si s sebou vzal všechny papíry, takže od začátku věděli, jak to se mnou je. Kontrolou jsem prošel a nakonec jsem si to koleno definitivně udělal až o mnoho let později ve 43 letech, když jsem hrál za Vigantice. Takže tu plastiku vazu přece jenom mám.

My z Valašska máme asi jinačí kořeny

Ovšem bundesliga se s tím tedy dá hrát v pohodě?

Odehrál jsem toho docela dost. Někdy je asi lepší, když o tom hráč ani neví. Když jsem se to pak dozvěděl, tak jsem na to byl tak zvyklý, že mi to ani nepřišlo. Musíte mít zkrátka silné svaly, hlavně ten čtyřhlavý, který to celé podrží. Já jsem posiloval, ale takové jako Momo jsem tedy určitě nikdy neměl. To je opravdový extrém. Já jsem zase z Valašska, tak mám možná jinačí kořeny.

Mluvil jste třeba i o tom právě s Tijanim?

On o tom ví, ale nerozebírali jsme to. Před třiceti lety, když si někdo utrhl křížový vaz, tak to byl prakticky konec kariéry. Možná proto mi to tehdy ani radši nikdo neřekl. Dneska se to dá nahradit, dá se to posílit. Pro Moma je to teď nepříjemné, ale za celý rok neměl problémy. Odtrénoval a odehrál všechno.

Má už podle vás na ligu výkonnost?

Má. Předváděl to hlavně v barážových zápasech, kde dominoval. Pokryl tam výborně třeba Wágnera. Jihlavský klub mu začíná být malý. Ten posun výš, který měl přijít teď, může přijít třeba v létě. Ve svém věku udělal velký pokrok.

Zájem je i o jiné jihlavské hráče, třeba mladého Smejkala. Udržíte ho?

Zájem je. Uvidíme, je to otevřené. Dneska třeba hrál na jiné pozici uprostřed a nebylo to ono. Na druhou stranu parametry na podzim ukázal, ale teď ho čeká ta těžší část. Musí to potvrdit. Soupeři si ho budou daleko víc všímat. Bude to pro něj těžší. Ale jsem rád, že je o naše hráče zájem. Lákáme je k nám s tím, že se tady mohou ukázat a zase posunout dál. Chceme hrát o postup, ale ekonomika nás zkrátka svazuje, takže tak to u nás funguje. Já jsem pak samozřejmě třeba trochu naštvaný, protože změn v kádru jsme měli za poslední dobu dost, ale je to pro nás dobrá vizitka.

O postup jste hráli do poslední chvíle i loni, ale v baráži vás poškodili skandálně rozhodčí. Vy sám jste nešetřil ostrými slovy, už jste to rozdýchal?Musel jsem. Občas to ještě zamrzí. Mohli jsme hrát první ligu, pro celý klub i hráče by všechno bylo na úplně jiném levelu. I já sám jsem mohl mít trenérský zářez, že se povedlo postoupit. Nestalo se. Bylo to ubíjející, ale čas všechno vyléčí. Teď se pokusíme…

… postoupit přímo!

To by byla dobrá varianta. Ale vlčáků je tam spousta a druhá liga je vyrovnaná.

Olomouc? Je třeba počkat

Jste příznivcem baráže, pokud tedy bude probíhat standardním způsobem?

To je správná poznámka, když to bude probíhat normálně, tak je to dobré. Atraktivní pro fanoušky. Funguje to tak v Německu i jinde v zahraničí. Teď to bylo poprvé a byli jsme tak trochu pokusní králíci. Bohužel to takhle dopadlo.

Pokusné králíky zařízli. Nebáli se druholigové kluby právě toho, když přišly o přímé postupové místo?

Možná ano. Ale nevyberete si. Když jsem byl ve Znojmě, tak jsme skončili třetí, ale tehdy postupovali jenom dva. To bych si přál, aby tenkrát byla baráž. S Jihlavou jsme zase byli druzí, tak bych byl radši za přímý postup.

Co říkáte jako sigmák na olomoucký podzim? Desáté místo, herně to skřípe…

Viděl jsem několik zápasů. Mužstvo je nějak poskládané, bylo na něco zvyklé, teď k němu přišel nový trenér. Hodně zápasů měli dobře rozehraných, ale nedotáhli to do vítězného konce. Bylo z toho hodně remíz a to udělá velký rozdíl. Některé zápasy určitě nebyly špatné, třeba na Slavii nebo v Jablonci. Myslím si, že je potřeba počkat, než si to všechno sedne, najde se ta správná chemie mezi hráči a trenéry. Jaro podle mě nebude špatné.

Věříte trenéru Látalovi, že tým ještě zvedne?

Určitě. Věřím Latošovi, ale věřím i klukům. Znám je dobře, s některými jsem ještě hrál. Fotbalovost v sobě mají. Beru, že fanoušek je náročný a všechno může být lepší. Ale kdyby to každému šlapalo, kdo by byl potom poslední?