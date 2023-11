Hodně nespokojeně působil na pozápasové tiskové konferenci kapitán olomoucké Sigmy a zároveň i jediný střelec Hanáků v pohárovém zápase s Plzní Radim Breite. Hanáci totiž i proti notně oslabené Viktorce nedokázali své vedení udržet déle než deset minut a z trávníku Androva stadionu odešli poraženi v poměru 1:3.

Radim Breite při zápase poháru s Viktorií Plzeň | Foto: Jan Pořízek

„Myslím, že jsme nezačali vůbec špatně, ale troufnu si říct, že jsme si zápas prohráli v podstatě v těch pár minutách, kdy Plzeň zápas otočila. To byla bohužel příčina všeho. Mnoho situací ve vlastním vápně jsme vůbec nedohráli tak, jak bychom je dohrát měli," říkal po zápase smutný olomoucký kapitán a následně ještě dodal: „To už teď ale nevrátíme. Každý by se měl nejdříve zamyslet sám nad sebou a říct si, co pro to, aby to dopadlo lépe, udělal zrovna on."

Sigma tak, stejně jako v minulém roce, opustila domácí pohár po osmifinále. Při cestě do něj se jí podařilo vyřadit pouze třetiligový Třinec a druholigovou Viktorii Žižkov. A jak sám kapitán dokládá, je to pro olomouckou kabinu velké zklamání. „MOL Cup byl pro nás každopádně jednou z priorit. A to jistě ne jen pro nás. Myslím, že každý manšaft do něj vkládá velké naděje, protože je to vlastně nejkratší cesta do pohárů," vysvětluje.

FOTO: Sigma nevyužila absencí Plzně a v poháru skončila

Dále pak také prozradil, že ho netěší ani jeho vstřelený gól, když v sedmé minutě utkání z druhé vlny skvěle doplnil útok a bombou zpoza šestnáctky nedal osmnáctiletému Baierovi v plzeňské bráně žádnou šanci a poslal svůj tým na celých deset minut do vedení.

„Tam nám to vyšlo opravdu parádně. Mohu ale říct, že bych byl mnohem raději za postup. Všichni stejně víme, že nejsem zrovna gólový hráč," okomentoval to.

Celkově se olomoucký tým zmítá v poslední době v krizi. Po dobrém začátku a umístění v první čtyřce totiž v lize už čtyři zápasy v řadě nevyhrál. Nasbíral tři remízy v Pardubicích, doma se Zlínem a také v Jablonci a doma pak podlehl pražské Slavii.

OBRAZEM: Netradiční termín mnoho diváků na Plzeň nepřitáhl. Najdete se?

„Je to bohužel tak. Já osobně bych bral, kdybychom v Pardubicích prohráli, protože tam jsme si ten bod vůbec nezasloužili, ale se Zlínem a Jabloncem jsme vyhrát prostě měli. Teď se z toho ale musíme co nejrychleji dostat a jít dál. Máme před sebou ještě čtyři zápasy a ty musíme zvládnout," uzavřel stále ještě sklesle, ale s kouskem naděje v hlase.