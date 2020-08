„Přišel jsem trochu o ideály. Vždycky se vyhazovali neúspěšní trenéři. Podle mě se Bohuňovice zachovaly, jak se zachovat neměly. Ale mají svoji filozofii a jim ji brát nemůžu. I když jsem byl naštvaný,“ dodal dnes již bývalý trenér.

Proč jste v Bohuňovicích skončil?

Dozvěděl jsem se, že už jsem jako trenér nemám mužstvu co dát. Nevím, no. Myslím, že jsme byli úspěšní. Postoupili jsme do krajského přeboru. Jako nováček jsme skončili na pátém místě, i když soutěž byla nedohraná. Mohli jsme skončit určitě i líp, ale i hůř.

Pro většinu fotbalové veřejnosti to bylo velké překvapení.

Nebylo to překvapení jen pro veřejnost, ale i pro mě, pro hráče a pro všechny. Odehráli jsme generálku proti Bělkovicím, které jsme porazili. Všechno vypadalo v pořádku. V pondělí mi ale volal předseda, že se rozhodli už ve spolupráci se mnou nepokračovat. Měl jsem možnost odejít jinam, neudělal jsem to. Podle mě se Bohuňovice zachovaly tak, jak se zachovat neměly.

Žádný signál, nebo konflikt nebyl? Po čase se samozřejmě může stát, že už si lidé začnou lézt na nervy.

To se určitě může stát, ale já jsem nic takového nepociťoval. Kluci mi pak psali esemesky, kde mi děkovali za spolupráci a že si z toho hodně vzali. To jsou pěkné věci. Naopak špatné je z mého pohledu odvolávat trenéra po telefonu stylem „jo a ještě jsem ti zapomněl říct…“. Přijde mi to dětinské a zbabělé, že ani neměli koule říct mi to z očí do očí.

Už jste své odvolání skousnul, nebo je ve vás pachuť?

Jasně, byl jsem naštvaný, nebo spíš nas….., ale už to beru jako realitu. Nemá cenu se v tom babrat. Skutečnou pravdu se možná stejně nedozvíme. Někde v hospodě u piva třeba zaslechnete, že Drulák chtěl moc peněz, což říkám dopředu, že je absolutně zcestné. Ale s tím nic nenaděláte.

Díváte se už dopředu po nějakém novém angažmá?

Kdo normální by v rozjeté soutěži hned na začátku soutěže měnil trenéra? Na jednu stranu si rád odpočinu. Uvidíme, jestli se mi někdo ozve. Upřímně říkám, že by ale záleželo i odkud. Já už nikam daleko dojíždět nebudu, to už nemám zapotřebí. Trochu jsem ztratil ideály. Vždycky se vyhazovali neúspěšní trenéři. Ale Bohuňovice mají jinou filozofii, já jim ji brát nemůžu. Musí se s tím teď potýkat oni. Je mi třeba trochu líto i nového trenéra Lukáška, protože ho v podstatě hodili do vody a řekli mu: „Plav!“. S týmem netrénoval, neměl přípravu, hráče nezná. Nemusí to mít lehké.

Očima předseda Bohuňovic Jiřího Jaroše:



„Není v tom nic osobního. Měli jsme ale dohodu, že kterákoliv strana může kdykoliv naši spolupráci ukončit, k čemuž nakonec došlo z naší strany. Cítili jsme, že mužstvo pod Radkem Drulákem už v posledních týdnech bylo vyčichlé a nemělo šťávu. Všechno už jelo jenom ze setrvačnosti. Jako by se prostě všechno už okoukalo. V minulosti jsme tu často měnili trenéry. Byli u nás klidně jen půl roku a pak zamířili do vyšší soutěže. To se nám i vyplácelo, protože řada hráčů, kteří se dostali do nějaké škatulky, zase našla s novým trenérem motivaci. I teď jsme cítili, že potřebujeme udělat nový impuls. A po výměně trenéra jsme viděli okamžitý efekt. Místo osmi hráčů bylo na tréninku zase najednou dvacet. Je pravda, že po telefonu ta změna nebyla ideální. Bohužel to z pracovních důvodů nešlo vyřešit jinak.“