Ligoví fotbalisté stále zůstávají v naději, že sezona ještě není ztracená. Jak ale trénovat v době nařízené karantény? Společně to již nelze.

„U žákovských a dorosteneckých kategorií jsme tréninky vzhledem ke školní situaci a vyhlášení ministerstva organizované už zrušili. Měli jsme ale v plánu, že áčko bude trénovat dopoledne a my s béčkem odpoledne. Dospělým do počtu třiceti lidí byl ještě umožněn vstup na sportoviště,“ vracel se trenér Chromý k předpokladům z minulého týdne.

Rozhodnutí z noci na pondělí ale plány zhatilo.

„Po těchto opatřeních se ustanovil nový režim, který bude zatím platit do pondělí. Hráčům jsme poslali individuální plány. Jsme ve spojení přes aplikaci na telefonu, hráči odběhají určitou tréninkovou jednotku a my si to můžeme překontrolovat. Plus mají naplánováno individuální posilování,“ popisuje Chromý.

„Hráči už spoustu věcí a cviků absolvovali, vědí, co mají dělat.“

Volný víkend? Velký nezvyk

Velkým nezvykem ovšem byl jarní víkend bez fotbalu. „Po prvním víkendu, kdy jsme měli nečekaně volno, všichni cítíme, že už nám to chybí. Na volný víkend opravdu nejsme zvyklí,“ přiznává Chromý s úsměvem.

A nejde jen o ryze fotbalovou komunitu. „Ten stejný režim máme celý život. Není to jen v rámci Sigmy, ale i v rámci celých rodin, všichni byli na ten určitý režim zvyklí. Najednou je to pro nás takové zvláštní,“ popisuje trenér.

Nová situace může ale přinést paradoxně i určitá pozitiva.

„Hráči mají plán, odběhají si to sami někde v přírodě. Odpočinou si, protože jsme měli v podstatě dohromady deset týdnů organizované přípravy. Když si od sebe vzájemně třeba týden nebo dva týdny odpočineme, tak to taky nevadí. Hráči změní prostředí, zase budou chvíli doma a dostanou pořádnou chuť na fotbal,“ konstatoval Chromý.

Opatření všichni respektují

Rázná opatření v Sigmě všichni respektují.

„Nikdo z nás to takhle nezažil. Naposledy jsem zažil uhelné prázdniny, když jsem chodil na gympl a na základku,“ pousmál se Chromý.

„Není to nic příjemného, protože budeme začínat přípravu jakoby znovu. Když to přišlo, tak každý říkal, že je to nepříjemné, ale v návaznosti na situaci, která panuje na celém světě, jsou to malé věci,“ prohlásil trenér.

Fotbal zkrátka musí jít na vedlejší kolej.

„Klukům to bude strašlivě chybět, těšili jsme se, že budeme trénovat. Najednou si ale člověk uvědomí, že je důležité, abychom to všichni zvládli, pak to teprve budeme dávat zase zpátky dohromady,“ dodal Augustin Chromý.