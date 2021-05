Teď už to s klidem můžete říct. Mysleli jste během jara i na postup?

Nad tím jsme nepřemýšleli. Před zápasem s Líšní jsme viděli šanci na druhé místo, ale i když to nedopadlo, tak to třetí místo bereme pořád všemi deseti.

K lepšímu umístění chyběla jen lepší domácí bilance.

Z toho jsme sami špatní a snažíme se najít chybu. Některé zápasy nám nevyšly, ale byly i takové, kdy jsme byli lepší než soupeř, jenže když pak dá Chrudim gól tři minuty před koncem, tak se nedá nic dělat. To je fotbal. V řadě venkovních zápasů jsme naopak měli zase štěstí. Venku se nám možná hrálo líp do otevřenější obrany. Spíš bych čekal, že se ten náš mladý tým spíš může sesypat venku, ale bylo to přesně naopak. Jak se to pak natahovalo, tak už to možná bylo i trochu v hlavách. To musíme určitě vylepšit.

Pro sportovního ředitele každopádně úspěšný ročník přináší spoustu práce. Je o vaše hráče zájem? Jak moc se promění kádr na příští sezonu?

Já věřím, že se změní minimálně. Se Sigmou jsme domluvení na tom, že na zkoušku půjde Omale. Na týden, možná deset dní. Budou se na něj chtít podívat.

Získáte někoho na oplátku?

Ano. Už jsme domluvení, že dorazí defenzivní záložník Grygar. Vidět bychom chtěli také brankáře Trefila, který se jevil velmi dobře ve třetí lize.

To by naznačovalo, že odejde Filip Mucha, jak se spekuluje?

Spíš na to chceme být nachystaní. Je pravda, že proběhla nějaká oťukávání. Ve hře byly Budějovice, ale nakonec konkrétní nabídka nepřišla. Nakonec počítají se svým brankářem Lukschem, kterého si stáhly z Liptovského Mikuláše.

Žádné další nabídky z ligy jste neregistrovali?

Na Kopřivu se jeden klub z ligy vyptával. Udělal na sobě velký kus práce. Je silový, dovede podržet balon. Asi by si zasloužil, aby se nějaký ligový klub na něj podíval a vyzkoušel si třeba přípravu. Nabídku ale nemáme žádnou.

Kádr má oživit posila z Uničova

Budou i další rok pokračovat zkušení borci jako Martin Sus a Aleš Schuster?

Martin Sus má smlouvu do roku 2022, tam je to jasné. Prodloužil nám smlouvu i Honza Koudelka. Aleš Schuster měl nějaké pracovní nabídky a uvažoval o konci, ale zatím jsme se domluvili na pokračování. Jsem za to moc rád, protože je to naše ikona. Kdykoliv nastoupil, tak patřil k nejlepším hráčům na place. Má neskutečný klid a přehled. Hráči vedle něj získávají jistotu a pak podávají úplně jiné výkony.

Podaří se vám udržet někoho z hráčů, které jste měli k dispozici v této sezoně na hostování ze Sigmy?

O přípravy Sigmy se vrátí určitě Matoušek, Zlatohlávek i Spáčil. Uvidíme, jak se jim bude dařit. Kvalitních hráčů tam mají hodně. Jsme ale domluvení jak s klubem, tak s hráči, že by nám měli dát co nejdříve vědět, jestli by v áčku Sigmy zůstali. V opačném případě by se měli vrátit. Dá se říct, že jsme se všemi domluvení a i oni mají zájem v Prostějově být.

Matoušek patřil k nejlepším hráčům. Asi byste byli rádi, kdyby se vám vrátil, že?

Je to tak. Bohužel ho ještě zastavila zranění a korona, takže několik zápasů nehrál. Jinak by mohl být naším nejlepším střelcem. Uvidíme, jak se mu příprava povede. Úspěch v první lize bychom všem klukům přáli.

Co další příchody?

Budeme chtít tým určitě trochu oživit. Domluvení jsme na zkoušce s Jakubem Vichtou z Uničova. S panem Nezvalem jsme domluvení na spolupráci, protože patří k nejlepším týmům ve třetí lize. S hráči pracuje velmi dobře. Už dřív přišel Roman Bala, Vichta může být další.

Zařadíte do kádru někoho z vlastních mladíků?

Z našich mladých tentokrát nepůjde do přípravy nikdo. Podepsala se na nich velmi významně korona. Prakticky celý rok jim bylo znemožněno hrát. Když bylo v zimě potřeba doplnit tým, tak s áčkem trénovali, ale na druholigový kádr je to zatím málo. Počítáme s tím, že budou hostovat v okolních týmech, aby nabrali zpátky herní praxi. Uvidíme potom v zimě.

Šustr? Přesně to, co potřebujeme

Když jsme se bavili o změnách. Nehrozila jedna i na lavičce? Trenér Pavel Šustr se objevoval v nejrůznějších spekulacích.

Zatím je to všechno jen jedna paní povídala. S trenérem neustále komunikujeme a nevím o žádné nabídce. Mluvilo se samozřejmě o Sigmě, ale i o Hradci Králové, dokonce o slovenské Senici. Žádný dotaz na něj ale nepřišel, stejně jako s ničím nepřišel ani on sám. S předsedou má domluvu, že pokud by byla pro něj osobně nějaký nabídka velmi zajímavá, tak bychom jej uvolnili.

Jak velká ztráta by to byla?

Rozhodně citelná. Pod tím bronzovým umístěním je podepsán v největší míře právě on. Potvrdil, že umí pracovat s mladými hráči. Prakticky není jediný hráč v kádru, kterého by nedostal na vyšší úroveň, než když k nám přicházel. U řady z nich navíc vidíme, že by je mohl posunout ještě výš. A to je přesně to, co si přejeme.

Jaké budete mít ambice v příštím ročníku? Tentokrát už postupové?

Soutěž se určitě hodně zkvalitní. Zbrojovka, Příbram i Opava, to jsou ligové kluby. Podle mě budou chtít jít ihned zpátky. Nastavili jsme si letos vysokou laťku, ale budeme se ji snažit držet. Každopádně uvidíme, jak se nám podaří sestavit tým.