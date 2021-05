Fotbalovým amatérům podruhé za sebou ukončila sezonu pandemie koronaviru a následná přísná vládní opatření. Zraky všech se tak už upínají k příštímu ročníku. Sezona 2021/22 není zase tak daleko. Začít by měla o trochu dříve, než bylo v posledních letech zvykem.

Tradičně startovala amatérská sezona o druhém srpnovém víkendu. Tentokrát by se mělo začít minimálně o týden dříve a protože sobota a neděle vycházejí přesně na přelom sedmého a osmého měsíce roku, mohou se objevit první zápasy už s červencovým datumem.

„Přišel požadavek ze strany FAČR začít v tomto termínu, ale každý okres sestavuje své termínové listiny sám,“ řekl stále ještě čerstvě zvolený předseda OFS Olomouc Jakub Beneš.

V některých regionech po republice údajně zvažují, že by začali ještě o další týden dříve a posunuli start ještě hlouběji do července.

Částečně kvůli dlouhé pauze, po které panuje na vesnicích a v městečkách hrajících nejnižší soutěže hlad po fotbale. Částečně z obavy, že by se mohla znovu opakovat situace z posledních dvou let, kdy koronavirus sezonu na podzim přerušil, a tak bude snaha odehrát zápasů pokud možno, co nejvíc.

Na Olomoucku se ale nic takového zatím neplánuje.

„Pokud se nic zásadně nezmění, tak bychom měli začít hrát na přelomu července a srpna. Po debatách s kluby jsme došli k závěru, že v červenci budou chtít lidé vyrazit na dovolené a mužstva by se těžko dávala dohromady,“ řekl Beneš.

„Navíc pokud by mělo přijít to, co v posledních dvou letech, tak nás jeden hrací víkend k dobru stejně nespasí. Spíš všichni věříme, že už se něco podobného opakovat nebude,“ dodal předseda OFS, jenž je zároveň také nejvyšším představitelem fotbalové Sigmy Olomouc.