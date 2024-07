„Olešnice má docela silné mužstvo, takže jsme rádi, že jsme vyhráli. Každá výhra povzbudí. Navíc se hrálo na dobrém hřišti a zápas měl z obou stran kvalitu. Soupeř měl největší šance ze standardek, při kterých nás ale podržel Pařízek. Ten chytil minimálně dva góly," říká stále ještě nový kouč Nových Sadů Josef Mucha.

Oba Šmídovy góly byly poměrně rychlé. Ten první totiž vstřelil už v páté minutě a druhý pak dvě minuty po změně stran. A Mucha mohl být více než spokojen. I přesto si ale neodpustil lehkou kritiku svých svěřenců. „Šli jsme brzy do vedení, ale, jak už jsem řekl, soupeř byl kvalitní a trochu nám vázla kombinace. Tyto nepřesnosti nás pak stály hodně sil. Celkově jsme ale měli více šancí a vyhráli jsme zaslouženě," zhodnotil dění na hřišti.

Jeho tým tak má za sebou kratičkou letní přípravu, jejíž zápasová část obsahovala pouhé dva duely. Kromě této výhry černo-žlutí už dříve remizovali 1:1 na půdě osmého celku uplynulé sezony divize F z Bílovce. Generálku před započetím nové sezony si pak střihnou v rámci předkola MOL Cupu v sobotu 27. července doma proti třetiligovému Startu Brno.

„Start bude určitě favorit. Očekávám ale, že odehrajeme vyrovnané střetnutí. Bude to teprve náš třetí zápas a snad se nám ta sestava už do té doby nějak ustálí. Věřím, že to z naší strany proběhne důstojně," uzavřel.

Problémy s absencemi

To lodivod Olešnice Alexandr Bokij musel řešit trochu nepříjemnější záležitosti. „Chyběl nám nejlepší hráč mužstva Šichor, který asi nejspíš půjde do Zábřehu. A pak ještě další tři hráči. Někteří jsou na dovolených, jiní zranění. Takhle to zatím probíhá v celé přípravě. Během prvních pěti minut se navíc zranil další a během zápasu nastoupili tři noví, kteří sice jsou šikovní, potřebují se ale s týmem sehrát," popisoval.

„Dostali jsme rychlý gól a mladí hráči soupeře byli dost šikovní a hlavně rychlí. Druhý poločas byl více-méně vyrovnaný. Šance byly na obou stranách. My jsme nastřelili tyčku a několikrát trefili z vyložených šancí gólmana. Byl to však dobrý zápas na to, abych viděl chyby a také nové možnosti, kterými by se dal manšaft poskládat," dodal ještě na úplný závěr s tím, že jeho svěřence ještě do konce letní přípravy čekají dva přípravné zápasy proti nově vzniklému Uničovu B a Moravské Třebové.

1. FC Olešnice - FK Nové Sady 0:2 (0:1)

Branky: 5. a 47. Šmíd.

Olešnice: Snášel - Kopa, Vlk, L. Heinz, Kocourek, P. Zapletal, P. Heinz, Tögel, Krč, P. Čikl. Střídali: Novotný, Zapletal, Indra. Trenér: Alexandr Bokij.

Nové Sady: Pařízek (60. Holý) - Přikryl (60. Dokoupil), Rus (70. Šebora), Kirschbaum (60. Raška), Němeček (70. Kubiš), Fládr (70. Grepl), Reard (46. Nguyen), Petráš (70. Andreew), Ždánský, Šmíd, Ambrož (60. Macháň). Trenér: Josef Mucha.