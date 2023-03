Šestý tým po podzimní části divize E z olomouckých Nových Sadů už má svou přípravnou fázi za sebou. O uplynulé sobotě ji svěřenci kouče Sobka úspěšně zakončili v Bruntálu, kde na umělé trávě a za nepříznivých povětrnostních podmínek porazili dvěma góly Martina Krátkého místní předposlední tým divize F 2:1.

Připomeňte si ve fotogalerii podzimní derby mezi Novými Sady a fotbalisty HFK Olomouc | Foto: Deník/David Kubatík

„Pořád se nás bohužel drží marodka, takže jsme neměli úplně kompletní sestavu. Celý zápas jsme si drželi územní převahu a byli více na míči. Soupeř oproti tomu celou dobu bránil a chodil do brejků," hodnotil zápas novosadský lodivod Rostislav Sobek.

Sadaři svého soupeře vůbec nešetřili a už v prvním poločase vedli díky dvěma přesným zásahům Martina Krátkého 2:0. Po změně stran pak už ale žádný další míč do bruntálské branky nedostali a naopak sami inkasovali.

„Vytvořili jsme si i v druhé pětačtyřicetiminutovce spoustu šancí, ale bohužel jsme náš náskok v druhé půli nedokázali navýšit a ke konci dostali na 2:1. Musím ale pochválit soupeřova brankáře, nebýt jeho, skončilo by to pro nás mnohem lépe," pokračoval kouč Nových Sadů.

Fotbalisté z olomouckého sídliště tak mají za sebou sérii sedmi velice kvalitních přípravných zápasů, z nichž čtyřikrát zvítězili, dvakrát remizovali a jednou prohráli. „Výsledkově nám to v podstatě všechno vyšlo. Cílem ale bylo zkvalitnění herních činností a také upevnění pozic na postech. A to bylo dost nabouráno virózami a zraněními. Růžově tak všechno bohužel vidět nemohu. Nic ale není ideální, tak jako celý svět," konstatoval trenér sadařů.

„Mimo hru je stále Němeček, Opatřil by teď zhruba po měsíci měl začít trénovat a po čtrnácti dnech by se měl zapojit Kucharčuk. Drábek s Marčíkem jsou mimo kvůli práci. Tři týdny pak ještě netrénoval Nguyen. Uvidíme, co se nám za ten týden podaří dostat do sestavy zpět a co ne," dodal ještě informaci o aktuálních ztrátách ve svém týmu.

Už tuto sobotu od 15 hodin čeká Novosadské velice ostrá zkouška. V rámci prvního jarního kola divize E se totiž představí na hřišti druhého Slavičína, který z dosavadních třinácti zápasů nasbíral 33 bodů, což je o devět více, než kolik jich má Sobkův výběr na místě šestém.

„Hned po nich nás čeká derby s Přerovem, takže bychom tam chtěli jet upevnit si sebevědomí slušným výsledkem. Víme ale, že to nebude nic jednoduchého. Na druhou stranu ale není bodový rozdíl mezi námi až zas tak šílený a případná výhra by byla obrovským povzbuzením. Bohužel jsem přes zimu neměl šanci Slavičín vidět v akci, takže se budeme připravovat podle toho, co známe z podzimu," uzavřel Rostislav Sobek.

FC SO Bruntál - FK Nové Sady 1:2 (0:2)

Branky NS: Krátký (2x)

Nové Sady: Kofroň - Popelka, Přikryl, Dvorský, Dokoupil - Rus, Fládr, Ždánský, Škrabal, Sobek - Krátký. Střídali: Dlouhý - Bažant, Nguyen, Šebora. Trenér: Rostislav Sobek.