Utkání původně v plánu nebylo, ale celky se na jeho vložení dohodly. „Jsem za zápas rád, protože konfrontace s třetiligovým týmem je pro nás vždycky dobrá a získáváme tím zkušenosti,“ pochvaloval si šumperský kouč Zdeněk Opravil, který měl k dispozici osmnáct hráčů.

Zato Uničov ještě o víkendu hrál v jedenácti proti ligovému Zlínu. Tentokrát už však ukázal potenciální posily. V základní sestavě nastoupili prostějovský obránce Dominik Straňák a ze Sigmy jsou v Uničově na testech záložník Pavel Vybíral či stoper Lukáš Neuer. Poslední jmenovaný má za sebou zkoušku v Karviné. „Asi mu nedopadla,“ pokrčil rameny trenér Uničova Dušan Žmolík.

„Všichni zápas zvládli, ale je předčasné je hodnotit po jednom utkání a jednom tréninku. Budou ještě nějaký čas s námi a vyhodnotíme si, kdo nám může přinést něco navíc, a tedy kdo zůstane,“ dodal.

Gólové hody

Úvod zápasu patřil Uničovu, který v první půli nastřílel čtyři branky. Průběh, ale nebyl tak jednoznačný, jak naznačovalo skóre. I Šumperk si totiž vytvářel příležitosti a měl dokonce k dispozici penaltu, kterou Linetovi Uvízl zlikvidoval.

„První poločas měl dobré tempo, bylo to nahoru dolů. Soupeř byl silný v naší šestnáctce, každou šanci, kterou si vytvořil, tak proměnil. Měli obrovskou úspěšnost ve finální fázi. Naopak my jsme se tam dostávali, ale koncovku nemáme na takové úrovni jako třetiligový Uničov, který měl výborný přechod do útoku,“ hodnotil Opravil.

„Zápas byl na to, abychom si otestovali kluky, kteří přišli na zkoušku, a tak dostali prostor. Nevěděli jsme, co od utkání čekat a jak noví hráči zapadnou do našeho systému, jak budou fungovat posuny a podobně. Ale dařilo se nám to plnit, díky čemuž jsme získávali balony vysoko a chodili jsme do rychlých brejků, ze kterých jsme soupeře trestali,“ podal svůj pohled Žmolík.

„Tou nesehraností jsme ale dávali šance i Šumperku, který několikrát zahrozil. Výsledek v poločase mohl být jiný,“ dodal.

Ve druhém poločase už své šance proměňovali i domácí. „Nechci říct, že byla druhá půle špatná, ale asi kvůli náskoku už jsme se tolik nezajišťovali a jednoduše jsme ztráceli míče,“ věděl Žmolík.

Přesto si jeho svěřenci náskok pohlídali a připravili Šumperku první porážku v přípravě. „V přáteláku neřeším výsledek. Naopak jsem rád, že jsme od začátku prohrávali a mohl jsem vidět, jak se v této situaci kluci chovají a jak k tomu přistupují,“ sdělil Opravil.

„Ve druhé půli se navíc dobře ukázali někteří mladíci z dorostu. Celkově víme, že musíme zapracovat na proměňování šancí a v některých fázích jsme hráli dost naivně a otevřeně, což soupeř trestal. Mrzí mě také, že jsme dostali góly ze standardek a po individuálních chybách,“ uzavřel Opravil.

FK Šumperk – SK Uničov 4:7 (0:4)

Branky: Ostrovka 2, Strnad, Podhorný – Krč 2, Sedláček 2, Kamas, Dittmer, Bača

Šumperk: Kreizl – Antl, Smrž, Liďák, Jurásek – Strnad, Dostál, Linet – Ostrovka, Navrátil, Malacka. Střídali: Pitron – Barčík, Bouchal, Musílek, Podhorný, Čižák, Lavrovič. Trenér: Zdeněk Opravil

Uničov: Uvízl – Kasal, Straňák, Neuer, Diblík – Dittmer, Kamas, Vybíral P. – Svoboda, Krč, Sedláček. Střídali: Koutný, Komenda, Bača, Kuděla. Trenér: Dušan Žmolík