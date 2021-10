„Jsme samozřejmě rádi za každého sponzora hokejového klubu, ale pivovar Zubr jako generální partner přispívá nejvíce,“ potvrdil jednatel HC Zubr Přerov Tomáš Pluháček.

Z dvacetimilionové sumy to dělá okolo sedmi milionů.

Pluháček je zároveň ředitelem pivovaru Zubr, který přerovský hokej sponzoroval i v druholigové éře. Vždyť volně žijící přežvýkavec se v názvu hokejového klubu objevil už v roce 2006. Podpora před návratem do první ligy ale byla zhruba desetinová oproti současnému příspěvku. I proto se Tomáš Pluháček v prvoligové éře přesunul také do role jednatele HC.

„Když Přerov sportovní cestou v roce 2015 postoupil do první ligy, řešilo se, jestli na profesionální soutěž bude klub mít peníze. Zubr je ve městě jeden z největších podniků a hokej je v Přerově nejsledovanějším sportem. Podpora pivovaru se tedy razantně zvýšila, aby Zubři hráli v lize důstojnou roli a neplácali se někde u dna. To se povedlo,“ připomněl Pluháček.

Odměnou je pro pivovar dobrá reklama či vděčnost Přerovanů, kteří často mají o oblíbené značce zlatavého moku jasno.

„Taky jde o marketingový nástroj, jak fanouškům značku přiblížit a být s nimi na jedné lodi. Příznivci přerovských Zubrů jsou i konzumenty piva Zubr,“ uvědomuje si Tomáš Pluháček.

A jak náročné je pro něj skloubení obou důležitých funkcí?

„Není to jednoduché. Je důležité mít správné lidi na správných místech. Aby to mohlo fungovat, potřebuji mít jak v pivovaru, tak i na hokeji management, kterému věřím a který odvádí dobrou práci,“ vysvětlil závěrem jednatel Zubrů a ředitel přerovského pivovaru.

Ten kromě hokeje ve městě podporuje také tenis či divizní fotbalisty Přerova a Kozlovic.

Fotbal ani na vesnici v jednom dělat nejde

Sponzorem z trochu jiné ligy je Bohuslav Charvát, který podporuje fotbal v Olešnici u Bouzova. Ve vesnici pod známým pohádkovým hradem v posledních letech fotbal vzkvétá trochu jako v pohádce. Nové hřiště i zázemí, postupy z nejnižší IV. třídy až do I. A a to se ještě v posledních dvou letech, kdy byla Olešnice aspirantem na postup do kraje, nedohrálo kvůli covidu.

Konice (v bílém) ve šlágru I.A třída padla s Olešnicí rozdílem jediné branky - 1:2. 26.9. 2021Bohuslav CharvátZdroj: Deník/VLP Externista

V klubu hrají na úroveň šesté nejvyšší soutěže nadstandardní hráči. Marek Šichor či Tomáš Pospíšil mají i prvoligové starty. V obraně šéfuje dlouholetá opora třetiligového Uničova Roman Vejvoda. Rozpočet klubu se má pohybovat okolo půl milionu korun. „Ale rozhodně nejdou jen z mé kapsy,“ ujišťuje majitel úspěšné firmy na výrobu knedlíků. „Pomáhá obec, využíváme dotace z kraje i fotbalové asociace. Každý má stejnou startovní čáru a možnost sponzory sehnat. Od lidí, kteří nadávají na Olešnici, je to spíš alibismus, že to nedokáží. V jednom člověku už se fotbal dneska každopádně dělat nedá,“ tvrdí.

Hovoří z vlastní zkušenosti. V minulosti už se angažoval v Oskavě či Zábřehu, kde byl předsedou v době, kdy se tam hrála MSFL. S myšlenkou hrát třetí ligu v Olešnici Charvát koketoval letos v létě, když se nepřihlásil Dolní Benešov. Z námluv ale sešlo.

„Bez větších partnerů to prostě nejde. Určitě bychom museli udělat úpravy i na našem hřišti v Olešnici. Museli bychom domluvit spolupráci s nějakým větším klubem ohledně hráčské výpomoci. Rozhodně by to nešlo jen tak,“ uvedl Charvát.