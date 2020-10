Na Moravu skandál nesahá přesto je jasné, že aféra vrhá stín na celý český fotbal. „Hlavní problém je v tom, že v českém fotbale teď všemu vládnou bývalí rozhodčí. To je ale bohužel jen důsledek toho, že se toho nechtějí ujmout bývalí hráči a funkcionáři,“ poznamenal Karel Čuda, předseda Dolan z krajského přeboru.

„Myslím si, že pokud pan Berbr a jeho lidé ve vedení FAČR skončí, tak to určitě k nějakému pročištění fotbalového prostředí povede,“ řekl Čuda.

To šternberský předseda Radek Pallós se spíš ve svých očekáváních držel při zemi.

„Doufám a nadále i doufat budu, že ke změnám dojde. Otázkou ale zůstává, jak to celé dopadne a zda se změna podaří,“ uvedl.

Jednou z palčivých otázek, na kterou momentálně fotbalové hnutí hledá odpověď, je třeba ta, zda by měl ve funkci pokračovat současný předseda FAČR Martin Malík.

„Když jsem viděl jeho tiskovou konferenci, na které řekl, že je za současný stav spoluzodpovědný a chtěl by stávající situaci napravit, tak bych asi zásadní problém s jeho setrváním neměl“, prohlásil Čuda.

Diametrálně opačný názor měl ale předseda lídra krajského přeboru ze Šternberku Radek Pallós.

„Myslím si, že by bylo správné, kdyby dal (Malík, pozn. red.) svou funkci k dispozici a až do nových voleb by český fotbal řídil nějaký krizový štáb. V nich by se pak mělo rozhodnout, kdo a jakým směrem český fotbal povede dál,“ poznamenal Pallós.

Řádná volební valná hromada se má konat v červnu.

DAVID KUBATÍK