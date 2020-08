„Obavy tu jsou, to je jasné. Jak to všechno bude, to ví asi jen Pánbůh,“ říká předseda okresního i krajského fotbalového svazu Stanislav Kaláb.

Jak jste strávili nevyhnutelné rozhodnutí, že se jarní část soutěží kvůli epidemii nedohraje?

V historii fotbalu nic takové nepamatujeme. Do fotbalu dělám aktivně 60 let a toto bylo úplně poprvé, co se soutěž nedohrála. Museli jsme se přizpůsobit. Nic jiného nám nezbylo.

Jak moc jste mohli rozhodovat na krajské či okresní úrovni?

Prostoru jsme mnoho neměli. Řízeno to bylo centrálně. FAČR úzce spolupracovala s hygieniky a dalšími orgány. Asociace měla dost informací a dávala nám je k dispozici. Probíhaly elektronické konference a podobně.

Jaký byl ohlas na předčasný konec?

Někdo na to doplatil, někdo vydělal. Ale ve finále to všichni vzali jako fakt, se kterým se těžko dalo něco dělat. V klubech využili čas k tomu, aby si upravili stadiony, zařízení, klubovny. Zvedla se velmi kvalita všech hřišť, i v těch nejnižších soutěžích. A o to víc se samozřejmě všichni těšili, až se zase začne hrát.

Okresní soutěže oproti zvyklostem začaly vlastně jako první ze všech. Už mají za sebou dokonce tři kola.

Máme tři silné soutěže, dvě po šestnácti účastnících a poslední se třinácti. Dříve jsme začali proto, že v těch nejnižších patrech nechtějí hrát v týdnu vložené kolo. Většině klubů ale 16 mužstev vyhovuje, je více domácích zápasů. I když samozřejmě někde nadšení nejsou, protože se bojí nedostatku hráčů v tak obsáhlém programu.

Hodně se mluvilo o tom, že po koronaviru mohou řady hráčů ještě prořídnout, protože zkrátka někteří fotbalisté během pauzy zjistili, že jim fotbal nechybí. Stalo se něco takového?

O několika případech víme, ale vcelku k žádným zásadním změnám v počtech nedošlo. Ani u starších hráčů, ani u dětí. Spíš všude převládlo těšení se na to, až se opět začne hrát. To bylo cítit už od prvního kola. Byl jsem na okresním přeboru v Července, kde hrály Hodolany. Tam byla skvělá návštěva, skoro 400 diváků. Pak jsem přejížděl do Příkaz předávat Cenu dr. Jíru panu Hřivnovi, dlouholetému funkcionáři. Tam to bylo také moc pěkně zorganizované. V neděli jsem byl v Drahanovicích, kde pískala trojice rozhodčích, která měla dohromady 239 roků!

To je úctyhodné, ale svým způsobem i trochu varující, že?

To ano. Hlavní Švancara měl 84 let, na lajnách statní sedmdesátníci, vlastně mladí kluci. Tak jsem je šel do kabiny pozdravit a upozorňoval je, aby nevyrobili nějakou klukovinu (směje se).

Jak velké obavy máte z další fáze koronaviru a z toho, že se soutěže nedohrají?

Ta obava tady je, to je jasné. Fotbalová asociace vydala desatero pokynů, které je třeba dodržovat. Hráči sami například musejí vyplňovat dotazník týkající se vlastního zdraví. V podstatě podepisují, že se necítí být nemocní. Svaz se snaží bránit, ale stoprocentně asi tyto situace neovlivní. Je to nepříjemné pro všechny. Já sám třeba přemýšlím nad tím, jestli vlastně třeba první liga bez diváků a před prázdnými tribunami má smysl. Takže věříme, že budeme moct hrát, i s diváky, ale jak to doopravdy bude, to ví asi jen Pánbůh.

Máte nějaké přání do nového ročníku?

Přání mám jediné, aby kluby neměly na konci soutěže pocit, že my, jako řídící svaz, jsme něco zanedbali. Snažíme se klubům pomáhat, rozdělili jsme v kraji mezi kluby skoro milion a půl. Mohly si vybrat, jestli nakoupí branky, hnojivo na trávník, nebo sportovní vybavení. Jinak hrajme fotbal, ať nás baví a ať nejlepší postoupí.