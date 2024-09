Nižší fotbalové soutěže se ve většině případů blíží do poloviny podzimní části. Jenže předpověď počasí může víkendové kolo výrazně narušit. Odehrají se všechny zápasy nebo to počasí a terény někde nedovolí?

Na programu jsou veškeré soutěže od první ligy až po nejnižší IV. třídu. Přitom není vůbec jasné, zda se duely odehrají, protože podle předpovědi může od čtvrtka do neděle napršet na Olomoucku, Prostějovsku i Přerovsku 150 až 250 centimetrů srážek na metr čtvereční, na Jesenicku dokonce 300 centimetrů a o víkendu můžou hrozit povodně. Kromě toho by měl situaci komplikovat také silný vítr.

Výstraha s nejvyšším, třetím stupněm povodňového ohrožení bude na Olomoucku v platnosti od páteční 15. hodiny.

Počasí jednotlivým týmům může narušit kromě víkendového utkání také přípravu - tedy čtvrteční a páteční tréninky a celkově je potřeba říct, že pokud by se hrálo na podmáčených terénech, můžou si domácí kluby trávník zcela poničit.

V celém kraji se ruší nebo přesouvají některé kulturní a další venkovní akce. Mistrovské fotbalové zápasy ale zatím jsou bez odkladů.

Průtrž mračen na zápase Jeseník - Konice | Video: Nikola Hemzalová

„Zatím jsme to neřešili, protože máme problémy s termíny. Některé týmy by pak mohly říct, že se u nich hrát mohlo, proto to nechceme dělat nějak hromadně a bude se rozhodovat o jednotlivých zápasech samostatně,“ řekl sekretář Krajského fotbalového svazu Olomouc Pavel Peřina.

Zda to ale bude platit i v dalších dnech, je otázka.

LFA situaci monitoruje

Kromě nižší fotbalů může být v ohrožení také nedělní duel Chance ligy mezi Pardubicemi a Sigmou Olomouc. Doma v rámci druhé nejvyšší soutěže hraje béčko Sigmy s Opavou, až v pondělí se na svém stadionu představí Prostějov se Zbrojovkou Brno. Ligová fotbalová asociace slibuje, že v případě nutnosti odložení zápasů budou veřejnost s předstihem informovat.

„Vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí pro následující dny a očekávaným silným dešťům bude ze strany Ligové fotbalové asociace probíhat pečlivé monitorování situace a naši zástupci také budou v pravidelném kontaktu s kluby Chance Ligy i Chance Národní Ligy. V případě nutnosti odložení zápasů budeme veřejnost s předstihem informovat,“ stojí ve vyjádření, které LFA napsala na sociální síti X.