Borci z Olomouckého kraje už si podobnou cestou jednou prošli. Před třemi lety postoupili na amatérské Euro do Turecka, teď by si rádi úspěch zopakovali. „To je ale ještě hodně daleko,“ usmívá se trenér Karel Trnečka, jenž dostal „krajskou repre“ po krátké přestávce znovu na starosti.

„Jsem rád, že jsem zpátky. Je to náročná práce, ale baví mě,“ dodává muž, který v kariéře prošel v roli asistenta i první ligou. Momentálně vede Slavonín.

V roli asistentů má k dispozici osvědčeného Jiřího Miku a také Rostislava Sobka, jenž trénuje v divizi Nové Sady.

„Rosťa pochází z Hranicka, má tamní hráče velmi dobře zmapované. V případě Jirky platí to samé pro Šumpersko,“ podotýká Trnečka, jenž může sáhnout oproti dřívějším ročníkům i po hráčích z Moravskoslezské fotbalové ligy.

Jediným kritériem pro Regions Cup je fakt, že hráč nikdy nesměl mít během své kariéry profesionální smlouvu. „Za takového se ale považuje každý, kdo dostává více než 5000 korun měsíčně,“ upozorňuje Trnečka, jenž z těchto důvodů nemohl sáhnout po několika fotbalistech ze Šternberku, který hraje krajský přebor.

I tak se mu podařilo sestavit slušný výběr. Ten kromě několika tréninků sehrál přípravné utkání s Novými Sady, v němž zvítězil 4:1. Další přípravný zápas bude hrát Trnečkova skvadra ve středu proti Přerovu.

„Původně jsme měli v plánu Vyškov nebo béčko Sigmy. Ale třetí liga začíná brzo, tak jsem se domluvil s Davidem Rojkou (trenérem Přerova) a budeme hrát s nimi,“ prozrazuje kouč nejbližší plány.

Do utkání proti Brněnskému kraji, které se bude hrát v Rosicích 22. dubna, by chtěl hráče ještě pozvat minimálně na jeden společný trénink. „Myslím si, že tým se jeví velmi dobře. Zdá se mi silnější než před třemi roky. Je to zřejmě tím, že se nám rozšířily možnosti o třetí ligu,“ uvažuje Trnečka.

Pro zápas s Přerovem nominoval několik hráčů, kteří na předchozí srazy z různých důvodů nemohli jako třeba jesenického Mráze, Nimrichtra ze Šumperka, Kolomazníka z Olešnice či Kamase ze Šternberku.

„Pošusta a Žďánský hráli minule proti nám za Nové Sady, teď jsem je pozval. Věřím, že přijede i Patrik Strnad z Uničova. Podle mě by byl pro tým posilou,“ přemýšlí Trnečka, který některé hráče z dřívějších srazů tentokrát v nominaci vynechal, ale pro ostrý zápas s nimi počítá. „Chceme vidět víc hráčů, abychom mohli v případě nějakých problémů nebo zranění reagovat,“ dodává Trnečka.

NOMINACE VÝBĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE

Jakub Juráš, Tomáš Matušík (oba Rapotín), Petr Červenka, David Bernatín (oba HFK Olomouc), Jiří Kasal (Medlov), Paris Purzitidis, Roman Vasiljev, Patrik Kasal, Patrik Strnad (všichni Uničov), Petr Linet, Jakub Zatloukal (Velké Losiny), Martin Schlehr, Ondřej Kyselák (oba Kozlovice), Jiří Mráz (Jeseník), Patrik Kolomazník (Olešnice), Marek Smrž, Lukáš Toman, Jan Nimrichter (vš. Šumperk), Martin Pošusta, Filip Ždánský (oba Nové Sady), Vojtěch Kamas (Šternberk), Patrik Huňka (Kralice), Stanislav Sadil (Bludov).

JÍZDNÍ ŘÁD UEFA REGIONS CUPU

22. dubna 2020:

Brněnský KFS – Olomoucký KFS (moravské kolo, Rosice)

květen – červen 2020:

české finále

23.-29. 9. 2020:

evropská kvalifikace (Bosna a Hercegovina)

červen – červenec 2021:

závěrečný turnaj amatérského mistrovství Evropy (pořadatel bude určen podle postupujících)