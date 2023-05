Tak už je jasno. Na celorepublikovém finále McDonald's Cupu, které se uskuteční již příští týden v Uherském Hradišti, se představí v mladší kategorii A borci ze šumperské základní školy Sluneční a v té starší pak, stejně jako minule, hráči z olomoucké školy Heyrovského. Ti na minulém turnaji skončili devátí a nyní by se jistě rádi dostali výš. I o tom mluvil jeden z jejich trenérů Marek Suchánek.

„Rozhodla hlavně individuální kvalita našich hráčů a také to, že máme týmového ducha," říkal šťastný trenér a zároveň i učitel vítězných kluků z olomoucké základky Heyrovského Marek Suchánek.

„Naši svěřenci jsou pracovití a mají vytíženost i v našich klubech. Po této stránce tedy problém nebyl. Připravovali jsme se na to ale i v rámci tělesné výchovy," dodal.

Jeho svěřenci za sebou ve starší kategorii B nechali na druhém místě domácí Šumperk, ale také Přerov, Českou Ves a také prostějovskou školu na ulici Dr. Horáka a příští týden tak poputují do Uherského Hradiště, kde na stadionu prvoligového Slovácka budou bojovat v rámci celorepublikového finále s dalšími třinácti vítězi všech ostatních krajských finále.

„Myslím si, že jsme na tom fotbalově docela slušně, ale nic není zadarmo. Věřím tak, že pokud to kluci nevezmou na lehkou váhu, a oni to jistě neudělají, můžeme i na celostátním finále podat skvělý výkon a třeba iněco přivézt. Ambice budou samozřejmě co nejvyšší a když to půjde, popereme se i o výhru" říká sebevědomě.

Kromě hry a výsledků svých svěřenců však jeden z trenérskéé dvojice zhodnotil i úroveň celého turnaje. A chválou rozhodně nešetřil. „Je to krásná akce s dlouhodobou tradicí. Držet něco podobného už čtyřiadvacet let přece jen není jen tak. Jsme za to rádi a myslím si, že podobně to cítí i všichni hráči i hráčky z celé republiky," uzavřel Marek Suchánek.

