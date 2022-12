Na povedené období v Uherském Hradišti nezapomíná. Postup i zápasy v nejvyšší soutěži si s parťáky z Bazooky skvěle užil. Teď zažívá příjemné období v nedaleké Olomouci. Také Hanákům pomohl k postupu mezi tuzemskou futsalovou elitu, coby nováček trápí favority a konkurují daleko movitějším celkům.

„Kromě Chrudimi a Plzně se dá hrát s každým, což jsme si ověřili v utkáních na Slavii nebo doma se Spartou,“ říká.

Nejvíce práce měl v Chrudimi, která má mančaft složený z nejlepších českých futsalistů, doplněných vynikajícími hráči z Brazílie. „Za mě to je jednoznačně nejlepší tým u nás,“ míní.

Olomouc se po dvanácti kolech drží s deseti body na osmé příčce, která zaručuje

účast v play-off. Před sezonou bych Hanáci toto umístění brali, ale po několika zbytečných ztrátách úplně spokojení nejsou. „Bohužel se nám nepodařilo dotáhnout do vítězného konce několik zápasů, ve kterých jsme byli lepším týmem,“ posteskl si Janečka.

„Naším hlavním cílem je se dlouhodobě usadit v první lize, ale samozřejmě play-off bychom si zahrát chtěli,“ přiznává.

Olomoučtí futsalisté své domácí zápasy nyní hrají ve Velké Bystřici, kam se přesunuli v rozehrané sezoně z obrovské Univerzitní haly. „Zatím jsme zde spokojení,“ říká gólman.

„Našli jsme zde velmi útulné a příjemné prostředí, které nám naprosto vyhovuje. O zápasy je mezi lidmi zájem. I když jsme po přesunu ztratili část diváků, kteří nemají možnost se na zápasy z Olomouce dopravit, i tak máme větší návštěvnost než například pražská Slavia,“ pochvaluje si.

Hanáci se na zápasy chystají jednou či dvakrát týdně. „Tréninky jsou až večer, tudíž není problém stíhat jak fotbalové, tak futsalové,“ říká Janečka.

Rodák z Jalubí pracuje jako učitel na Obchodní akademii v Uherském Hradiště, kde s manželkou, která je zároveň jeho největší podporou a fanynkou, také žije.

V Boršicích, kde působí od dubna 2016, mu vycházejí vstříc, takže stíhá většinu tréninků a v letošní sezoně nevynechal ani žádný zápas. „Zatím se mi pokaždé podařilo oba sporty skloubit tak, abych se oběma mohl naplno věnovat. Pokud bych se musel rozhodnout, pak by zřejmě vyhrál futsal,“ přiznává.

A nemohou za to mizerné výsledky Boršic v podzimní části krajského přeboru Zlínska. Celek z Uherskohradišťska získal ve třinácti kolech jen sedm bodů, horší byla jen Bystřice pod Hostýnem.

„Podzim byl z naší strany naprostá katastrofa,“ nebere si servítky šestadvacetiletá opora. „Bohužel náš přístup k tréninku nebyl dobrý, což se odrazilo i na našich výsledcích. Tým má kvalitu na to, aby hrál do pátého místa, ale bez lepšího přístupu to nepůjde,“ ví dobře.

I přes horší výsledky je ale v Boršicích spokojený. Z klubu by se mu v případné nabídce z vyšší soutěže odcházelo těžce, byť by ji samozřejmě zvažoval.