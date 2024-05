Uničov se v posledních letech zařadil mezi tradiční dějiště finálových turnajů Poháru mládeže FAČR Planeo Cupu a mezi pořadateli nechybí ani při letošním dvanáctém ročníku. Do Uničova míří nejlepší týmy v druhé nejstarší kategorii U12, včetně dívčího družstva pražské Slavie. Fotbalové naděje podpoří spolu s ambasadorem Planeo Cupu Janem Kollerem také další slavný kanonýr Tomáš Skuhravý a brankář Martin Vaniak.

Planeo Cup Uničov | Video: Michal Muzikant

V Uničově naskočí do turnaje 24 týmů rozdělených do čtyř základních skupin, z nichž první dva postoupí do Zlaté skupiny o vítězství v turnaji. Další týmy se pak utkají o umístění ve Stříbrné (9. – 16. místo) a Bronzové (17. – 24. místo) skupině.

Zdroj: Michal Muzikant

Celek SK Uničov se kvalifikoval na tento finálový turnaj ve své kategorii již potřetí a má tedy na co navazovat. V roce 2020 hráli finále stejného poháru v Benešově u Prahy, kde obsadili 9. místo a následně v roce 2022 v Uničově, kde obsadili 13. místo.

V tomto ročníku museli hráči SK Uničov absolvovat při cestě do finálového turnaje hned dvě předkola a následně kvalifikační kolo. Domácí mužstvo sehrálo celkem 17 utkání bez porážky a jen ve třech případech skončil zápas remízou.

Obrat, poté emoce i červená po utkání. Uničov padl s Blanskem, přišel o hráče

„Hráči i realizační tým si chtějí tento svátek fotbalu užít a budeme velice rádi za bouřlivou kulisu při svých utkáních,“ říká kouč Lukáš Filinský.

V sobotní základní skupině narazí Uničov na loňského vítěze FC Spartu Brno a následně změří své síly s týmy FK Pardubice, SK Dynamo České Budějovice, FC Kuřim a SKP České Budějovice.

Do fotbalového areálu SK Uničov dorazí také například Sigmy Olomouc, Sparta Praha či dívky Slavie. A čeká se hodně třaskavý duel, protože los zařadil talentované slavistky do skupiny s kluky ze Sparty.

Planeo Cup - Uničov U12Zdroj: Planeo Cup

Ambasadorem tohoto ročníku je historicky nejlepší střelec české fotbalové reprezentace Jan Koller, který by měl být na turnaji přítomen. „Musím klukům tiše závidět, že jsou pro ně organizované takové turnaje. V naší době, to nebylo na takové úrovni. Hrál jsem okresní turnaje, ale nebylo to v rozsahu, abychom se měřili s týmy z celé republiky, a k tomu jsem hrál ještě za školní výběry. Je kouzelné, že kluci z menších klubů se můžou měřit s hráči z českých velkoklubů a zjistit, že na tom nejsou nijak špatně a vyplatí se ve fotbale pokračovat a něco dokázat. A na Planeo Cuou vidíme, že velkokluby to proti těm menším nemají jednoznačné,“ říká populární kanonýr Jan Koller.

I díky spolupráci s Nadací fotbalových internacionálů se v Česku po delším času objeví slavný kanonýr s přezdívkou Bomber Tomáš Skuhravý, který trvale žije v Itálii, a vynikající gólman Martin Vaniak. Skvělé roky své fotbalové kariéry prožil Skuhravý nejdříve ve Spartě a po přestupu po MS 1990 v FC Janov, kde vytvořil nesmírně produktivní útok s Uruguaycem Carlosem Aguilerou. Zatímco Tomáš Skuhravý góly dával, Martin Vaniak se jim snažil zabraňovat. A to tak úspěšně, že se stal neoficiálním mistrem světa v chytání přímých kopů a během kariéry si vysloužil přezdívku Čaroděj.