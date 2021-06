Kdy do Kuvajtu vyrážíte?

Čekám už jen na víza. Do Kuvajtu bych měl odletět kolem 10. července. Pak bychom měli začít přípravu. Národní mužstvo dohrávalo kvalifikaci na mistrovství světa, potom pokračují Arabským pohárem. Liga bude začínat v polovině září.

Jako asistenta jste si vybral Jiřího Derca z divizní Holice. Proč?

Jirku Derca jsem kdysi doporučoval do Kuvajtu i svému strýci. V HFK to byl můj hráč. Znám ho velmi dobře. Když jsem byl v Sigmě, tak on trénoval juniorku. To, že v Kuvajtu už jednou byl samozřejmě také svou roli hrálo. Je lepší, když člověk ví, do čeho jde a zná problematiku dané země. Důležité je samozřejmě i porozumět si lidsky, protože jdete na delší dobu a dobrý parťák je potřeba.

Jak je na tom váš nový klub v kuvajtské hierarchii?

Tadamon je klub s velkou historií, ale nepatří mezi ty hlavní adepty na trofeje. Přirovnal bych to třeba k Bohemians. V první lize skončil v posledním roce v polovině tabulky, není to ta top čtyřka. Uvidíme ale. V tamní lize je možné leccos. Důležité bude přivést kvalitní cizince. Mohou být čtyři a je potřeba se do nich trefit.

Jak si hráče vybíráte?

Nedá se to tolik vyskautovat tak, jak to chodí u nás. Evropanů tam moc nechodí. Spíš se vybírá z hráčů z Afriky, kteří jsou schopní hrát dobře jeden na jednoho. Důležitá je i adaptace na podmínky. Teplo je extrémní. Už teď je tam nějakých 46 stupňů a brzy to bude padesát. Ani v noci to neklesá pod třicet.

Cílí se spíš na mladíky, nebo na zkušené rozdílové hráče?

Každý klub může mít jinou filozofii, ale obecně platí, že by to měli být rozdíloví hráči. Pokud se na nich podaří vydělat, tak je to samozřejmě jedině plus. Obvykle se však berou volní hráči na rok a za rok jako volní zase odcházejí.

I vaše smlouva je na rok?

První smlouvy se podepisují na rok, já jsem ale dostal jeden rok plus rovnou i na rok opci, což není úplně běžné.

Na nabídku z Česka už se vám nechtělo čekat?

Po určitém čase jsem se rozhodl, že budu pokračovat v zahraničí. Česko jsem zabalil. Do Kuvajtu jsem měl jít už loni, ale celá epidemická situace to odložila. Kuvajt byl také asi dvakrát nebo třikrát úplně uzavřený v lockdownu, to samé platilo i pro letiště. Bylo to hodně přísné. Všechno zavírali, jakmile bylo 1000 nakažených v zemi. V létě jsem tedy nastoupit nemohl.

Těšíte se už znovu do akce?

Samozřejmě se těším. Hlavně věřím, že budeme úspěšní, abychom české trenéry dobře reprezentovali. V zahraničí to nikde není snadné a v arabském světě to platí tuplem. Kuvajt City mám také rád, tak uvidíme.