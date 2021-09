V jejím dresu odehrál odpolední utkání hvězd proti Realu Top Praha, které vyneslo pětici vybraných dětí přes 300 tisíc korun. „Na hřišti jsem si to užíval. Sešlo se tady strašně moc osobností, bývalých hráčů i trenérů. Jsem rád, že jsem toho mohl být součástí. Doufám, že o naší organizaci bude i díky této akci vědět více lidí a třeba se k nám nějakým způsobem připojí,“ řekl Matoušek.

S iniciativou Děti dětem spolupracuje již několik let, přestože je mu teprve jednadvacet a vlastně až v aktuální sezoně pronikl do prvoligového kádru Sigmy. „Bylo mi nějakých sedmnáct nebo osmnáct let, šel jsem se tehdy podívat na turnaji Děti dětem v Šumperku. Dal jsem se do řeči s panem Vaňkem (hlavním organizátorem – pozn. red.) a pak jsme se domluvili na tom, že bych jim aspoň nějak mohl pomáhat. Dal jsem třeba dres do aukce a podobně. Když se teď chystala tato akce, tak jsem nemohl chybět,“ usmál se chlapík, který hraje v Olomouci od 12 let.

„Je to pro mě čest, že můžu za tým Děti dětem hrát. Dokonce jsem mohl mít poločasové utkání, kde se utkal můj tým s týmem Vojty Smrže. Jsem moc rád, že pana Vaňka znám, protože je to skvělý člověk a mně to dělá velkou radost, že takhle můžu pomáhat,“ vyznal se borec, který věří, že aktuální sezona pro něj bude průlomová.

V úvodních pěti ligových zápasech na sebe pořádně upozornil. A když si dala liga přestávku, ještě víc se připomenul v zápase za rezervu. Na vítězství nad Frýdkem-Místkem 7:0 se podílel třemi góly! „V áčku jsem se zatím trefil jen jednou z ofsajdu. V této sezoně jsem měl první třetiligový start a hned to vyšlo takhle perfektně,“ culil se.

Sám ještě navíc přiznal, že branek mohl nastřílet i víc. „Dal jsem kromě toho ještě dvě tyčky. Pořád je na čem pracovat.“

O možnost jít si zahrát za rezervu, měl prý zájem sám. „Přáli si to i trenéři, abych měl přes reprezentační přestávku vytížení, když jsem v posledním zápase hrál jen poločas. Mě hrát fotbal baví, takže jsem s tím neměl žádný problém,“ pousmál se Matoušek.

Kromě něj se v třetiligovém zápase objevili i další borci z ligového kádru. Patrik Slaměna a Vít Beneš se dokonce také zapsali mezi střelce. Zbývající dvě branky obstaral Štěpán Langer. „Je pravda, že nás tam bylo z áčka hodně. Většinu kluků z Frýdku znám. Nejsou to špatní hráči. Nám se ale ten zápas velmi povedl. Dá se říct, že to bylo na jednu branku a oni neměli ani moc střel,“ konstatoval Matoušek, který prožívá životní sezonu.

V červenci debutoval na Spartě, v základu byl celkem čtyřikrát, navrch podepsal novou smlouvu do léta 2024.

„Po dobré sezoně ve druhé lize v Prostějově jsem přišel trochu jinak nastavený. Říkal jsem si hlavně, že už se do první ligy musím probojovat. Tím, že se mi to podařilo tady v Sigmě, kde jsem odchovanec, tak je to ještě lepší,“ prohlásil hbitý křídelník. „Že budu mít takovou minutáž, s tím jsem upřímně nepočítal. Věřím, že brzy přidám i nějaký gól nebo asistenci a budu pro tým prospěšný,“ dodal Matoušek.