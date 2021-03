„Je to velká frajeřina, protože kluby ve spodních patrech fotbalových soutěží nemají dlouhodobě finanční prostředky. Každou chvíli o ně chodíme někam žádat a funkcionář, který by s tím mohl něco dělat, si létá za tyto peníze na výlety,“ prozradil svůj pohled předseda Šternberku Radek Pallós.

Jenže Pelta argumentoval tím, že šlo o neodkladné schůzky a akce, které měly pomoci ke zlepšení image fotbalu. „Můžeme polemizovat, že některé cesty byly nutné a oprávněné, ale asi ne v takovém množství a nebylo třeba je řešit soukromým letadlem,“ reagoval předseda Hranic Daniel Vitonský.

Těžko říct, jestli Pelta neodkladnou schůzkou myslel i návštěvu utkání Ligy mistrů mezi Bayernem a Arsenalem, na které si pronajal lóži. S sebou například vzal i bývalého ministra a politika Karla Březinu.

Pelta se brání, že s sebou bral lidi, kteří mají hodnotu a nešlo o plýtvání penězi. „To budou ti, kteří jsou schovaní za obchodní partnery a podobně. Co si budeme vykládat, funguje to tak, že já vás pozvu a vy mi potom přiklepnete dotaci. Ale nemělo by,“ ví předseda Zábřehu Jaroslav Appl. „Nás na podobné výlety nikdo nezval. Na naší úrovni jsme malí páni,“ pousmál se předseda Kralic Jan Novotný.

„Chápu, že Pelta má v některých krocích pravdu. Když dělají reprezentační večeře, tak tam musí nějakým způsobem na hosty zapůsobit a přispět, aby se naše mládežnické reprezentace mohly v přátelských zápasech utkávat s Anglií a podobně. Ale když už to jsou zhovadilosti jako tryskáče a využívání této snobárny, tak mi to přijde úchylné,“ rozohnil se Appl.

Nejpikantnější je to, kde Pelta na svá dobrodružství bral peníze. Deset letů platila marketingová společnost STES, dceřiná firma asociace a čtyřiadvacet FAČR. Podle Pelty šly platby i ze zvláštních zdrojů asociace, například tedy i z členských příspěvků.

„Nikdo nemá právo zneužívat prostředky, které by neměly končit u pohlavárů. Dělám fotbal, abych vychoval co nejvíce fotbalistů. K tomu potřebujeme fundované trenéry, na které nemáme peníze. Nikdo už nechce koučovat, ani ti tatínci. Trenéři by za to měli donést pět, deset, patnáct tisíc domů.,“ pokračoval Appl.

A doplnil jej Jan Novotný: „Peníze by se jistě daly využít i účelněji. Například na podporu mládežnických kategorií, protože Je čím dál těžší žákovská a dorostenecká mužstva doplnit.“

Na tom, že je spousta lepších možností, jak peníze investovat, se shodli všichni oslovení. „Potřebujeme udělat rekonstrukce a rozvoj areálu. Bavíme se o milionech, sháníme každou korunu. Kdyby se peníze se poslaly do sportovišť, bylo by to určitě lepší,“ ví Vitonský.

Dalším negativem je, vrhání špatného světla na český fotbal. „Pro laika se fotbal stává ještě větší žumpou. Když se bavím s chlapama, říkají: Proč bych měl dávat děti na fotbal a říkat, že je čistý, když vidím ty kauzy? Za poslední dobu se nestalo nic pozitivního,“ uzavřel Appl.