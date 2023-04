Dana Zátopková, Ivo Viktor, Petr Uličný a nově i Pavel Vrba. Vyhlášení nejlepších sportovců města Hranice tradičně navštěvují zvučná jména tuzemské sportovní scény. V úterý to byl bývalý trenér české fotbalové reprezentace a 59letý rodák z Přerova.

Sportovec roku 2022 města Hranice | Video: Deník/Ivan Němeček

Na pódiu hranického divadla Stará střelnice předal speciální ocenění fotbalistům SK Hranice, kteří v minulém roce vybojovali postup do třetí nejvyšší soutěže. Zatímco jeho „dvakrát větší“ Přerov zůstal v divizi a o MSFL si může zatím nechat zdát.

„Poslouchá se mi to samozřejmě špatně. Berte to tak, že Hranicím závidím,“ zasmál se během slavnostního večera.

„Vzpomínám si, jak dorost Hranic hrál před čtyřiceti lety celostátní ligu a dorost Přerova, tuším, třetí nejvyšší soutěž. Nevím, čím to je, ale asi to v těch Hranicích děláte líp, už tehdy jste nás Přerováky přeskakovali. Asi to máte v sobě,“ mluvil k přítomným s úsměvem.

Hranice poprvé vyhlásily sportovní hvězdu. Pavel Vrba ocenil fotbalisty

Současný trenér prvoligového Zlína byl v dobrém rozpoložení a zavzpomínal i na své trenérské začátky v týmu Přerovských strojíren.

„Začínal jsem v Přerově s šestiletými, sedmiletými kluky, kteří s fotbalem také začínali. Takže jsme to měli jednoduché, pomáhali jsme si navzájem a byli jsme na tom stejně. Akorát měli asi o pětadvacet let méně než já,“ pousmál se Pavel Vrba.

Tři mistrovské tituly s Plzní, dva tituly v Bulharsku, jeden na Slovensku, osminásobný český trenér roku. Nic z toho by bez Vrbových začátků na Hané prý neexistovalo.

„Zažil jsem v Přerově i atmosféru dospělého fotbalu, pak jsem pokračoval v Baníku Ostrava a tak dále. Protože jsem Přerovák, tak na tu dobu vzpomínám rád, pomohla mi dosáhnout toho, čeho jsem dosáhl,“ zmínil kouč.

A jak se podle něj během jeho trenérské kariéry fotbal proměňuje? „Je pravda, že fotbal se mění tím, jaké má podmínky a jaké kluby vytváří zázemí. To se mění hrozně moc. Kdysi byl na Bazalech jeden bazén pro všechny a čvachtali se tam od mužů přes dorostence po všechny kategorie. Dneska už pomalu každá má svou regeneraci a své zajištění,“ řekl Vrba.

„Je to správně a hlavní je, že kluci dnes nemají balony okopané po mužích, mají nové balony, dresy, umělou trávu, to my jsme nezažili. Dík patří všem, nejen rodičům, ale i městu. Děti se mohou bavit fotbalem víc, než kdyby jenom běhaly v kalužích,“ dodal a pochválil i vývoj fotbalu právě v Hranicích.