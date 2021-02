Společně se spoluhráči by se za normálních okolností v lednu a únoru připravoval na jarní část sezony krajského přeboru, v němž patří Šternberku nejvyšší příčka. Jenže trénovat se nesmí. Místo toho se tak pár šternberských fotbalistů potkává u rybníka.

„Jsme parta a kdo chce, tak se přidá. Sejdeme se, povykládáme si a probereme věci z fotbalu,“ přiblížil podobu rituálu Kuba.

Mezi jeho tradiční parťáky patří brankář divizního Bruntálu Zdeněk Studený, vedoucí mužstva Šternberku Pavel Šimek a spoluhráči Josef Mikula, Martin Šimek či bratr Martin Kuba.

Právě ten jej k otužování přivedl.

„Chodil s kolegy z práce a já jsem si to chtěl strašně vyzkoušet. Mám rád výzvy a těšil jsem se. Rozhodl jsem se z minuty na minutu a skočil přímo do rybníka. Byl to strašný šok a úplně mi zamrzl úsměv. Ale po dvaceti sekundách si tělo zvyklo a bylo to fajn,“ popisoval dojmy z první zkušeností se vstupem do studené vody, při kterém v ní vydržel tři minuty.

Ovládat stres a strach

Otužování u něj začalo nevinně, ale postupně do toho byl bývalý hráč třetiligového Uničova stále víc zapálený a začal se v tomto odvětví i vzdělávat.

„Koupil jsem si knihu Wima Hofa, kterou bych doporučil každému, kdo s tím chce začít. Našel jsem v ní hlavní motivaci,“ prozradil.

Pobyt ve vodě, která dosahuje jen pár stupňů Celsia je pro něj fyzickým i duševním relaxem.

„Má to pozitivní vliv na psychiku. Většina z nás bere chlad za nepřítele, protože se bojí, že onemocní. Ale pokud se do něj dokážeme vcítit, tak dokážeme ovládat svůj stres, strach a může nám ukázat naši cestu,“ otevřel trošku filozofickou debatu.

Sám prý vlastní cestu našel.

„Když vlezu do studeného rybníka, cítím klid a obrovskou volnost. Užívám si moment, že jsem v ledové vodě a čerpám z ní energii. Získal jsem díky tomu větší odhodlání a přesvědčení, jít si za věcmi, které si chci v životě splnit. Když vylezu, opadnou ze mě veškeré obavy a stres a cítím se skvěle, plný energie.“

Nejlepší rozhodnutí v životě

V otužování vidí i množství pozitivních bodů pro sportovce a obzvláště dobrý vliv na regeneraci.

„Předcházíme tím zranění a ovlivňuje to i naši psychiku. Zejména ti, co jsou horké hlavy, by se potom v některých situacích mohli zachovat klidněji,“ poradil s úsměvem výbušným jedincům.

V současnosti se zarputilý bek snaží otužovat každý den. Vzhledem k pracovní vytíženosti a brzkému setmění se však někdy musí spokojit pouze se studenou sprchou.

„Ta pro mě není tak dobrá, ale v létě si s ní budu muset vystačit,“ předeslal.

Díky výše zmíněným účinkům má totiž v plánu pokračovat v nové zálibě i v budoucnu, kdy se rozběhnou naplno fotbalové soutěže.

„Na můj začátek měl určitě vliv koronavirus, ale bylo to nejlepší rozhodnutí v životě a stalo se to jeho součástí.“

Nic se nemá přehánět

K proceduře používá celosvětově známou Hofovu metodu, jejíž sílou je kombinace tří faktorů – dýchací techniky, meditace a na závěr postupné vystavování se ledovým podmínkám.

„Otužování zlepší práci imunitního systému, soustředěnost a vnitřní spokojenost. Naučí nás vnímat vlastní tělo, což mnoho lidí v dnešní době neumí. Většina lidí nevyužívá jeho potenciál,“ myslí si.

Oproti začátečnickému času tří minut teď vydrží ve vodě deset až patnáct minut.

„Vím, že bych vydržel i déle, ale nic se nemá přehánět,“ pokračoval.

A co by poradil začínajícím otužilcům?

„Každý musí brát ohled na svůj věk a další věci, protože to na každého působí jinak. Je potřeba najít odhodlání překonat prvotní strach a vystavit tělo chladu. Ono si postupně zvykne, vám se to zalíbí, budete to chtít podstupovat častěji a stane se to vaší závislostí, jako se to stalo mojí. Důležité je provozovat otužování pravidelně, protože když přestanete a potom zase začnete, tak jste znovu jako na úplném začátku.“

Cíl? Zimní Lysá hora bez trička

Celosvětový idol otužilecké komunity Wim Hof se věnuje proceduře třiačtyřicet let a na svém kontě má šestadvacet světových rekordů.

David Kuba však žádný osobní cíl zatím nemá, přesto jej jedna výzva láká.

„Chtěl bych vystoupat na Lysou horu v zimě bez trička. Letos to asi nevyjde, ale příští rok bych do toho chtěl jít,“ překvapil.