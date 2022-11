Olomoučtí mladíci Mighty Ducks v kvalifikaci Superligy skončili třetí

Už všechny kategorie za sebou mají úvodní část kvalifikace Superligy malého fotbalu. V tomto týdnu ji odehráli také nejmenší hráči do osmi a do deseti let. Východní část hostilo ve středu Brno, západní část v pátek pražský areál ABC Braník. Olomoučtí fotbalisté skončili v obou kategoriích třetí.

Olomouc Mighty Ducks - mládež | Foto: Petr Brejla