Olomoucký odchovanec Zima míří do Itálie. Kolik na přestupu vydělá Sigma?

Raketový let fotbalového obránce Davida Zimy ke hvězdám pokračuje. Odchovanec olomoucké Sigmy míří z pražské Slavie do italské Serie A, kde by měl nastupovat za FC Turín.

Itálie - ČR - Přípravné fotbalové utkání Itálie - ČR v Boloni, zprava Ciro Immobile z Itálie a David Zima z ČR. | Foto: ČTK

Dohodu klubů potvrdil serverům iDNES.cz a iSport.cz hráčův manažer Pavel Paska. Dvacetiletý fotbalista by měl během dneška projít na Apeninském poloostrově zdravotní prohlídkou a poté podepsat smlouvu na čtyři roky. Slavia má za přestup dostat okolo 150 milionů korun. „Je to další krok v Davidově kariéře. Jsem moc zvědavý, jak se v silné konkurenci prosadí. Italové jsou proslulí schopností takticky zlepšovat obránce,“ citoval Pasku iSport.cz. Do Slavie Zima přestoupil v únoru 2020. V té době měl v dresu Sigmy na kontě pouze dva prvoligové starty. Přesto za něj sešívaní zaplatili okolo 30 milionů korun. Po roce a půl přitečou na Hanou další peníze. FOTO: Sigma byla na očkování. Hráči bez vakcíny si budou v budoucnu platit testy Přečíst článek › Součástí dohody tehdy byl i podíl z dalšího přestupu. Spekulovalo se o 15 či dokonce 20 procentech. Podle informací Deníku je však díl, který připadne Sigmě o něco málo nižší. I tak by si ale Olomouc měla přijít na částku okolo 12 milionů korun. Zima ve Slavii udělal další výkonnostní pokrok. Se Slavií získal dva mistrovské tituly, obstál v náročných zkouškách v pohárové Evropě a dvakrát už nastoupil i za českou reprezentaci. Turín je po dvou kolech italské ligy bez bodu na 16. místě. V minulém ročníku skončil na 17. místě. V létě pak přišel k týmu nový kouč Chorvat Ivan Jurič z Verony.