To bylo derby. V 7. dějství české elitní fotbalové soutěže hrála olomoucká Sigma doma s ostravským Baníkem. Andrův stadion byl poprvé v sezóně pořádně zaplněný. A viděl nerozhodnou bitvu se dvěma dvougólovými střelci. Za domácí to byl Jan Kliment, za hosty Matěj Šín.

Po první půlce to bylo nerozhodně jedna k jedné. Nejprve Stoppen podržel Sigmu hned několika skvělými zákroky. Vychytal Tanka nebo Šína. A tak šla do vedení Sigma. Jedenáct minut před přestávkou potvrdil skvělou formu útočník Kliment.

Vedení ale Hanáci do poločasu neudrželi. Ve 43. minutě srovnal hlavou Šín. Ten pak krátce po přestávce poslal Baník do vedení. Branku musel zkoumat VAR, který nakonec ofsajd neodhalil. Sigmu spasila pět minut před koncem penalta za faul na Zorvana, kterou proměnil Kliment. Vyhrát mohly oba celky, Vodháněl trefil břevno a tyčku, hostům několik možností zmařil brankář Stoppen.

„Myslím, že to byl krásný zápas, hlavně ve druhé půli. Nevstoupili jsme do něj dobře, prvních dvacet minut jsme kazili. Nicméně jsme měli první gólovku. Pak jsme inkasovali a podařilo se nám reagovat. Do druhé půlky jsme vstoupili dobře, měli další šanci, mohli definitivně rozhodnout, ale nepovedlo se. Soupeř vyrovnal z penalty, měl tam střely ze střední vzdálenosti, trefil břevno a tyč, tam jsme měli štěstí. Ale pořád jsme chtěli vyhrát. Byl to pěkný zápas pro diváky, jen škoda, že se nehrálo večer, ale v tom největším vedru. Kluci ale ukázali morál a zvládli to,“ řekl trenér Ostravy Pavel Hapal.

„Vnímám to jako ztrátu, měli jsme rozhodnout. Ale je třeba respektovat sílu soupeře, takže je potřeba ten bod brát,“ podotkl.

„Myslím si, že to byli skvělé utkání, atraktivní, ve skvělé kulise. Vyhrát si zasloužily oba týmy. Bod beru jako spravedlivý, my ho bereme. Bylo to jako na houpačce. Vedli jsme, pak dostali vyrovnávací branku. Pak to bylo opačně. Vážím si toho, že tým bojoval až do konce. Zvítězit mohly oba týmy, hosté měli šance, my jsme trefili tyčku a břevno. Byl to ale atraktivní zápas, který si diváci užili, ten je bavil,“ řekl Tomáš Janotka, trenér Sigmy.

„Atmosféra byla skvělá, ale hrát se večer, tak se ta úroveň ještě posunula. Vedro bylo úmorné, mohlo to být ještě intenzivnější. Ale oba celky tam nechaly všechno, musíme ten čas výkopu respektovat,“ doplnil.

„Čas čtrnáct třicet, to je za trest. Cítil jsem se, upřímně, strašně. Ale jsem rád, že jsem dal ty dvě branky. Přes týden jsem se dva dny proležel, měl jsem nějakou virózu. Pak jsem ke konci odpadl, to se projevilo,“ řekl záložník Ostravy Matěj Šín.

„První gól, tam jsem šel instinktivně na první tyč a padlo to tam. Druhý gól, to byla dobrá kombinace s Ewem, škoda, že to tak dlouho zkoumali, to pak tu radost kazí,“ podotkl. „Je to zklamání, ta remíza. Sahali jsme po vítězství, ale asi to tak mělo být,“ dodal.

Útočník Jan Kliment oslavil v den zápasu jedenatřicáté narozeniny. A dal dva góly. „Spousta lidí mi psala, že když mám narozeniny, že je jasné, že branku dám. Podařilo se, jsem rád. Ale tak to bývá, kdy jste ve formě a padá vám to tam, tak to vypadá jednoduše. Než když jste v krizi a trápíte se,“ řekl Jan Kliment.

„Před zápasem jsme se bavili s klukama o tom, že se Baník šest let neporazil. Já s ním mám naopak jen ty nejlepší zkušenosti. Dal jsem mu góla v Jihlavě, ve Slovácku i v Plzni. A teď i v Olomouci,“ uvedl hanácký kanonýr.

První branku dal ze hry, druhou pak z pokutového kopu. To bylo pět minut před koncem. To srovnal na dva dva. „Remíza mrzí, ale vzhledem k vývoji zápasu je to férové. V závěru jsme ještě našli nějakou vnitřní sílu a ještě mohli rozhodnout, když dal Vody tyčku. Je vidět, že to funguje a můžeme dávat i góly v závěru. Vidím to pozitivně,“ poznamenal.