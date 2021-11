Před dvěma měsíci na domácím hřišti v Hněvotíně vyhráli Mocní kačeři 10:3, tentokrát dali ještě o tři branky víc.

„Zápas jsme zvládli na výbornou. Šli jsme do něj sice poprvé jen se třemi hráči na střídání, ale paradoxně nám to vyhovovalo a byli jsme aspoň v tempu. Byl to druhý nejlepší výkon sezony, herně nejlepší byl opět s Jihlavou, ale doma. To je druhý paradox, že jsme vicemistry loňského ročníku dvakrát porazili a dali jim za dva zápasy třiadvacet gólů. Přijde mi to až neskutečné, takže panuje velká spokojenost,“ rozplýval se olomoucký kapitán Jan Tögel.

Jihlava přitom nastoupila v takřka nejsilnějším možném složení, ale Hanákům vyšel vstup do utkání, za devatenáct minut se dvakrát prosadil jak Vojtěch Pazdera, tak i Lukáš Kaďorek, dva nováčci v české reprezentaci při říjnovém Nations Cupu v Maďarsku.

Jihlava sice snížila, jenže Pazdera završil ještě do přestávky hattrick a Olomouc vedla o tři góly. Když ve druhé půli zvýšil Tomáš Malenda a Pazdera přidal svůj čtvrtý gól v utkání, schylovalo se k debaklu.

„Už jak jsme se dozvěděli ze zápisu, že Jihlava nastoupí poprvé v sezoně skoro v plné sestavě, věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Ale věřili jsme, že máme šanci uspět, což se i stalo. K fotbalové stránce jsme přidali navíc bojovnost a touhu vyhrát. Tu jsem z hráčů z Jihlavy necítil už od rozcvičky a myslím, že to rozhodlo. Podržel nás i Kalča v důležitých momentech, na to že chytal s rýmečkou, podal spolehlivý výkon,“ usmál se olomoucký útočník v narážce na nachlazení brankáře Marka Kaliny.

Závěr duelu patřil hostujícímu kapitánovi Tögelovi, který v rozmezí patnácti minut vstřelil čtyři branky. Dvěma zásahy ho ještě doplnil Jan Šuba.

„Konečně mi tam něco spadlo. Tři góly mi připravil můj spoluhráč z velkého fotbalu Pavel Kryl. Musím říct, že jsem se cítil nejlépe za celou sezonu. Je to i tím, že skončil velký fotbal, odpočinul jsem si a chuť byla taky větší,“ líčil Tögel, který parádní výkon vyšperkoval ještě dvěma asistencemi.

Olomouc Mighty Ducks zakončila podzim na třetí příčce dva body před Baníkem Ostrava. „Myslím si, že třetí místo je pro nás zasloužené a jsme za něj moc rádi. Troufnu si říct, že vítězstvím v Jihlavě jsme se přiblížili play-off, které by pro nás bylo takové zadostiučinění, protože cítím v týmu velký potenciál. Jdeme nahoru a doufám, že to tak bude pokračovat i druhou půlku sezony,“ přál si Tögel.

Jihlava – Olomouc Mighty Ducks 3:13 (2:5)

Branky a nahrávky: 21. Svoboda, 30. Kučera (Plichta), 41. Průcha (Plichta) – 4. Pazdera (Kaďorek), 10. Pazdera (Malenda), 17. Kaďorek (Tögel), 19. Kaďorek (Kryl), 29. Pazdera (Galus), 33. Malenda (Kaďorek), 35. Pazdera (Tögel), 45. Tögel (Čapek), 51. Šuba, 51. Tögel (Kryl), 53. Tögel (Kryl), 55. Šuba (Pazdera), 60. Tögel (Kryl). Rozhodčí: Sýkora – Novák. ŽK: Kavka (Jihlava). Diváci: 28.

Jihlava: Lukáš Konrád (David Kubica) – Jan Chramosta, Daniel Kavka, Adam Průcha, Robin Demeter (C), Antonín Plichta, Zdeněk Kučera, Richard Svoboda, Michal Votoupal.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – Michal Čapek, Michal Galus, Vojtěch Pazdera, Pavel Kryl, Lukáš Kaďorek, Jan Šuba, Jan Tögel (C), Tomáš Malenda.