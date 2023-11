Olomoucký superligový tým v malém fotbale se ve východní skupině posunul na první příčku před Pardubice. Díky výhře 7:3 v Jihlavě a zaváhání Pardubic na hřišti Ostravy tak bude do jarní části vstupovat z nejlepší pozice. Nejproduktivnějším hráčem je Adam Novotný.

Olomouc Mighty Ducks vs. MF Baník Ostrava | Foto: Petr Jureček

Do šestého ročníku Superligy malého fotbalu vstupovala Olomouc s těmi nejvyššími ambicemi. A není se čemu divit, mají totiž na co navazovat. První čtyři ročníky zdaleka nebyly tak dobré jako právě ten minulý. Olomouc vyhrála východní skupinu, což by si asi málokdo před začátkem soutěže představil a následně vyřadila obhájce titulu Hanspaulku Praha. V semifinále už však nestačila na budoucího vítěze z Mostu.

„V loňském ročníku jsme podzimní laťku nastavili opravdu vysoko, a tak nebylo jednoduché se popasovat se startem nové sezony. Přesto přezimujeme opět na prvním místě ve východní skupině, která se ovšem radikálním řezem do týmu Pardubic neskutečně zkvalitnila a prakticky už zde není lehkých utkání. I z tohoto důvodu si podzimního prvenství velmi vážíme a musíme v rámci zimní přípravy nadále kvalitně pracovat, abychom toto umístění potvrdili i ve zbývajících třech jarních kolech,“ řekl olomoucký kouč Tomáš Zeman.

V sezóně 2023/2024 skončila podzimní část soutěže a po 7. kole se na špici tabulky východní skupiny opět nacházejí právě Mighty Ducks s pětibodovým náskokem na postup. Dokázali posbírat 14 bodů po pěti výhrách (z toho jedna po penaltách) a dvou prohrách se skóre 37:24. Jediným týmem, který si poradil s nastavenou taktikou trenéra Tomáše Zemana byly Pardubice, jenž vyhrály oba vzájemné souboje – nejprve 3:6 v Olomouci, a poté 4:3 v domácím prostředí. S výkony však může být Olomouc poměrně spokojena, jelikož ve své skupině nastřílela nejvíce gólů a zároveň společně s Brnem nejméně gólů obdržela.

„Naším jednoznačným cílem je postup do play-off z první pozice, abychom se ve čtvrtfinále mohli spoléhat na výhodu odvety v domácím prostředí. Základní osa týmu se již nějakou dobu nemění, ale i přesto jsme opět vinou různých zranění nebo pracovních, či klubových povinností na podzim představili na hřišti celkem 22 hráčů. Z mého pohledu je to v rámci týmu malého fotbalu velké číslo, ale nakonec se šířka a kvalita kádru ukazuje i jako drobná výhoda. Do týmu jsme zapracovali některé nového hráče jako jsou Jakub Můčka, dále se rozvíjí mladý a perspektivní Vilém Waclawik. Naší ofenzivní hře výrazně pomohl Adam Novotný, který je nejproduktivnějším hráčem týmu a jeho stabilnější docházka nám v minulém ročníku chyběla,“ přiblížil Zeman.

Právě Novotný si první start připsal v minulé sezóně, ale v sestavě se objevoval pouze zřídka. Do této sezóny vletěl parádně a podzim mu jednoduše vyšel. S dvanácti góly je třetím nejlepším střelcem celé ligy a ke gólům přidal ještě čtyři asistence. Dalšími produktivními hráči týmu jsou Lukáš Kaďorek (4 góly + 6 asistencí), Jakub Můčka (5+4) či Ondřej Buček (6+1).

„S předváděnou hrou jsme převážně spokojeni a v rámci zimní přípravy budeme nadále pracovat na vylepšování některých taktických herních prvků a na řešení standardních situacích. Poučeni z minulého ročníku musíme načasovat lépe formu a konsolidovat docházku na důležitá utkání v rámci play-off (zejména venkovní výjezdy na půdu týmů západní skupiny). Za celý realizační tým bych chtěl všem hráčům poděkovat za kvalitní výkony a poctivou práci,“ uzavřel Zeman.

Autor: Jan Táborský