„Strašně důležité bylo, že jsme z Hněvotína dovezli vítězství, přitom jsme tam jeli v rozpadlé sestavě. Věřili jsme pořád v naši kvalitu, ale věděli jsme, že Olomouc je doma silná, navíc menší hřiště nám tak nevyhovuje. Ukázali jsme tam srdce a kvalitu, přestože jsme několikrát prohrávali, byli jsme klidní. Měli jsme teď v hlavě, že nám teoreticky stačí remíza, i když jsme na to nehráli. Sice to nebylo vidět, ale myslím, že i hráči Olomouce měli trochu v hlavách, že potřebují vyhrát, aby se šlo do prodloužení. Klíčové v tomto dvojzápase bylo první vítězství a hlavně náš týmový a odbojovaný výkon,“ radoval se pražský obránce David Baran.

Úvodní prohra se na Mocných kačerech rozhodně podepsala. „Počítali jsme, že doma něco uhrajeme a pokud pak prohrajeme, půjde se do prodloužení. Takhle jsme museli být aktivnější, Praha spíš čekala na naše chyby a mohla si dovolit hrát víc odzadu,“ líčil olomoucký útočník Jakub Hegr.

V odvetném utkání se Staropramen ujal vedení už ve druhé minutě zásluhou Daniela Žížaly.

FOTO: Olomouc v play-off Superligy ztratila vedení a na úvod těsně padla

„Udělali jsme na začátku dvě chyby, došlo k nedorozumění mezi obráncem a gólmanem, z čehož domácí dali první gól. To jsme nechtěli, aby se dostali na koně a museli jsme dotahovat,“ smutnil Hegr.

V sedmnácté minutě srovnal Tomáš Režný, ale ještě do pauzy vrátil Praze vedení Dominik Kostka.

„Jak nám Olomouc blbou rozehrávkou darovala gól, na jednu stranu nás to trochu ukolébalo. Chtěli jsme hrát nátlakově, živě, ale po první brance jsme byli asi mdlí celý zápas,“ popsal Baran.

Po gólech Ondřeje Žežulky a Stanislava Maříka ovšem vedl Staropramen deset minut před koncem o tři branky, což už si nenechal vzít.

V olomouckém dresu ještě korigoval stav premiérovým superligovým gólem Hegr.

ANKETA: Kdo byl podle vás nejlepším hráčem Sigmy v sezoně?

„Trenér Tomáš Zeman mě vždycky vytahuje jako žolíka, když potřebuje pomoc, abychom doplnili tým. Čtvrtfinále jsem si užil, jsem rád za gól a když budu dostávat příležitost, vždy nechám na hřišti maximum,“ slíbil olomoucký forvard.

Skóre už v závěru jen upravili oba kapitáni, domácí Mařík a hostující Lukáš Kaďorek.

„Všichni kluci říkali, že jsme předvedli super výkon. Kdyby nás jelo o dva víc, protože Honza Tögel nebo Vojta Pazdera se nemohli zúčastnit, možná jsme uhráli lepší výsledek a utkání dostali do prodloužení. Z fotbalového hlediska z toho ovšem máme dobrý pocit, celkový dojem ze hry je dobrý a jsme spokojení s tím, co jsme ve dvojzápase předvedli, hlavně v Praze,“ doplnil Hegr.

Staropramen Praha – Olomouc Mighty Ducks 5:3 (2:1)

Branky a nahrávky: 2. Žížala, 24. Kostka (Verner), 38. Žežulka (Kostka), 50. S. Mařík (Žížala), 55. S. Mařík (Kostka) – 17. Režný (Hegr), 52. Hegr (Kaďorek), 58. Kaďorek. Rozhodčí: Šik – Novotný. ŽK: Verner (Praha). První zápas 4:3, postupuje Staropramen Praha.

Staropramen Praha: Tomáš Bezstarosti (Jakub Pospíšil) – Dominik Kostka, Ondřej Žežulka, Miroslav Verner, Václav Socher, David Baran, Stanislav Mařík (C), Jindřich Novotný, Daniel Žížala, Pavel Šultes.

Olomouc Mighty Ducks: Marek Kalina (Tomáš Zeman) – Marek Pešák, Jan Kudlička, Michal Galus, Lukáš Kaďorek (C), Jan Šuba, Tomáš Režný, Jakub Hegr, Tomáš Malenda.

Autor: Jaroslav Kára

Ohlasy z KP: Šternberk je bod od postupu, Dolany vyzrály na Želatovice