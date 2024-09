V sedmém kole fotbalové Chance ligy se hrálo v Olomouci tradiční derby. Domácí Sigma v neděli 1. září na Andrově stadionu nastoupila proti Baníku Ostrava a ochozy byly, jako obvykle, zaplněné. A jak to v posledních mnoha letech bývá, měli hosté, jejichž fanoušci zaplnili nejen celou severní tribunu, domácí atmosféru. Slezané na Hané neprohráli už šest let, tentokrát se dělily body za remízu 2:2.

Před utkáním se ve fanzóně rozdávaly autogramy, podpisy fanouškům dávali legendární trenér Petr John Uličný, olympijský medailista Jakub Jurka a zápasník Karel Vémola. A ještě těsně před výkopem plný stadion tleskal, to když se přálo k sedmdesátinám Ladislavu Kučerňákovi, opoře Sigmy z osmdesátých let.

Do ochozů dorazilo 11 328 diváků. Atmosféra byla, jako v tomto derby, výtečná, jako tradičně v posledních letech ji ovšem převážně tvořili Ostravané. Což ale aktérům zápasu moc nevadilo.

„Byl to atraktivní zápas, který si diváci užili, ten fotbal je bavil,“ řekl Tomáš Janotka, trenér Sigmy. „Atmosféra byla skvělá, ale hrát se večer, tak se ta úroveň ještě posunula. Vedro bylo úmorné, mohlo to být ještě intenzivnější. Ale oba celky tam nechaly všechno, musíme ten čas výkopu respektovat,“ podotkl.

Dýmovnice na hrací ploše přerušila zápas

Choreo předvedli hned na začátku fanoušci Baníku, kteří zaplavili severní tribunu v bílých barvách. Domácí publikum fanděním předčili, byli mnohem hlasitější. Domácí kotel si připsal jen jeden zajímavý moment, a to byl ještě negativní, když v 73. minutě vhodili na hrací plochu dýmovnici. Takže se chvíli nehrálo a musela zakročit pořadatelská služba i hasič.

Jinak se derby na Andrově stadionu obešlo bez větších excesů a nějakých problémů. Ostatně i to je tradicí posledních let, že Baníkovců sice do Olomouce dorazí tisíce, jsou kromě severní i na dalších tribunách, ale potíže, ty nejsou.

