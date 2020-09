V tabulce východní skupiny celostátní soutěže tak Hanáci po třetím kole okupují páté místo se třemi body, Pardubice jsou poslední šesté bez bodu.

„Fakt jsme chytli těžší skupinu už podle výsledků starších zápasů, ale když chceme vyhrát, musíme zvládnout všechna utkání. Ambice máme vysoké, tým jsme poskládali celkem dobře. Předchozí duely vypadaly hratelně, i když výsledkově se nám nedařilo, takticky jsme to zvládali. Po rozdělení hlavně nemusíme jezdit takové dálky do Mostu či Plzně, což je pro nás super,“ uvedl autor tří olomouckých branek David Lošťák.

Naopak Pardubice, které už mají ve sbírce i superligové stříbro, se zatím na prahu sezony trápí. „Chyba je v tom, ze na zápasy nejezdíme ani trochu ve stejném složení. Nejsme na sebe zvyklí. Bohužel s tím nikdo nic neudělá. Každý máme něco a je to amatérský sport, do kterého každý dává víc, nebo míň. To už je na každém z nás,“ poznamenal pardubický zadák Jan Rosůlek.

Pardubice ovšem stále mají šanci na play-off. „Všichni víme, že východ je těžší, ale na druhou stranu zase pro každého. Minulý zápas s Jihlavou jsme měli doma bez debat vyhrát. Samozřejmě výjezdy nejsou pak jednoduché, co se týče sestavy,“ hlesl světový šampion z Tuniska 2017 Rosůlek.

Hosté v Olomouci šli do vedení, když se už v první minutě prosadil Marek Jech. Jenže pak se až tentýž fotbalista trefil v 51. minutě, když snižoval na 9:2. „Byli jsme herně připravení, potřebovali jsme už bodovat. V Ostravě jsme nevyužili tak šest šancí v první půli, v Brně to samé, i když jsme dvakrát vedli, doplatili jsme na to, co jsme nedali. Teď se to povedlo,“ těšilo Lošťáka.

Skóre ještě do přestávky obrátili Vojtěch Pazdera s Ondřejem Bučkem. „Prohrávali jsme, ale rychle jsme na to navázali dvěma góly a uklidnili jsme hru. Konečně nám vše vyšlo,“ liboval si olomoucký útočník.

Jedenáct minut po přestávce už domácí vedli o tři branky a duel se jen dohrával. „Určitě rozhodly zkušenosti. Měli jsme pár nových kluků. Olomouc proste chtěla víc a zvládla to,“ řekl Rosůlek.

Olomouc – Pardubice 9:2 (2:1)

Branky a nahrávky: 9. Pazdera (Zbíral), 17. Buček (Zbíral), 31. Kryl (Tögel), 39. Lošťák (Kaďorek), 41. Malenda, 43. Buček (Šuba), 50. Lošťák (Pazdera), 50. Běhalík, 58. Lošťák (Buček) – 1. Jech (Čadek), 51. Jech (Fejl). Rozhodčí: Vafka – Perutka. Hráno bez karet. Diváci: 62.

Olomouc: Jaroslav Běhalík (Tomáš Zeman) – Ondřej Buček, David Lošťák, Vojtěch Pazdera, Michal Galus, Pavel Kryl, Lukáš Kaďorek, Tomáš Malenda, Jan Tögel, Jan Šuba, Ales Zbíral.

Pardubice: David Šimon – Dominik Fejl, Daniel Svěrák, Jan Rosůlek, Marek Jech, Roman Čadek, Lukáš Krátký, Adrian Nemšovský.