„Sice hrají I. A třídu, ale všichni kluci hráli ve vyšších soutěžích a fotbal umí. Pro mě nikdy nebylo jednoduché hrát tyhle zápasy, kdy jsme jeli v roli favorita, protože se na nás vždycky chtěl ten outsider vytáhnout,“ začal s hodnocením uničovský kouč Dušan Žmolík.

V prvním poločase ještě Olešnice vydržela a atakům soupeře odolávala. Uničov měl jasnou územní převahu a soupeře do ničeho nepustil. Sám si vytvářel hlavně náznaky šancí, hrozil ze standardek a dvě velké šance zahodil novic v jeho dresu Martin Vybíral, který dostal poprvé šanci od začátku.

„První poločas jsme přežili se štěstím,“ usmíval se trenér Olešnice Ladislav Gallo.

„Soupeř byl organizovaný, moc prostoru tam nebylo. Měli jsme nějaké akce, které jsme mohli řešit gólově,“ věděl Žmolík.

Ve druhém poločase už to bylo o něčem jiném. V úvodních minutách měli hosté hned tři tutovky. Svoboda trefil břevno a Můčka s Komendou bránu těsně minuli.

Ujala se až akce Vybírala v 52. minutě, který se ale opět neprosadil, protože Olešnici zachránil nejprve brankář, Komendovu dorážku vykopl bývalý hráč Uničova Vejvoda, ale míč nakonec ve skluzu dorazil za čáru Krč.

„Bylo jenom otázkou času, jak dlouho budou vzdorovat. Gól jsme dali po tlaku, ale ne po žádné pěkné akci. Nějak se to tam poodráželo, ale takový gól jsme potřebovali, aby to z nás spadlo a rozvázali se nám ruce,“ prozradil uničovský trenér.

Potom už se jeho svěřenci rozjeli. Nejprve Ambrozek přihrál před prázdnou bránu Vybíralovi, který se konečně prosadil.

„Dvě šance jsem nedal, druhá byla před poločasem, ale nikdo mi nic nevyčítal, což mi pomohlo. V kabině jsme si řekli, že musíme pokračovat a za ten gól jsem rád,“ byl šťastný střelec po premiérovém gólu.

Následně se ještě trefil střídající Vichta, kterému se osvědčilo, že nic nevymýšlel a míč napálil nechytatelně bodlem do sítě.

„Věděli jsme, že když vydržíme hrát v tempu, tak soupeř nebude stačit fyzicky a začnou se nám tam otevírat okýnka, což se potvrdilo,“ říkal Žmolík.

Vše uzavřel deset minut před koncem hlavičkou Kamas, pro kterého to byl rovněž první soutěžní zápas v základní sestavě Uničova.

Gallo: Ostudu jsme neudělali

„Splnili jsme úkol postoupit. Šanci dostali kluci, kteří v mistráku tolik nehráli a ukázali, že to svoje místo v týmu mají. Hráli jsme pořád svoji hru. Nepolevili jsme a chtěli jsme dávat další góly. Takhle se chceme prezentovat, a ne čekat na závěrečný hvizd,“ byl spokojený Žmolík.

„Byl to pro nás zážitek. Uničov považuji dlouhodobě za nejlepší mančaft MSFL. Věděli jsme, že to bude o něčem jiném než loni s Otrokovicemi, se kterými nám pomohlo i to bouzovské hřiště,“ srovnával zápasy Gallo a dodal: „Jsem spokojený, ostudu jsme neudělali. Je důležité, že přišli lidi a pro nás to byl zase sváteček.“

1. FC Olešnice u Bouzova – SK Uničov 0:4 (0:0)

Branky: 52. Krč, 68. Vybíral, 72. Bača, 80. Kamas.

Rozhodčí: Kouřílek – Běhal, Heger. ŽK: Ambrozek. Diváci: 400.

Olešnice: Snášel – Pecháček, Pospíšil Vejvoda, Rýznar – Bořil, Kolomazník, Šichor (78. Sasák), P. Zapletal – Puchr (78. Mayer), Novák (46. Kováč). Trenér: Ladislav Gallo.

Uničov: Kalina – Kasal, Vasiljev, Krayzel, Můčka – Kamas, Bača, Svoboda (58. Ambrozek) – Krč, Komenda (59. Vichta), Vybíral. Trenér: Dušan Žmolík.