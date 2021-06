„Všechno je uzavřené a jasné. Dolní Benešov se přihlásil do Moravskoslezské ligy a bude ji hrát,“ řekl jasně předseda klubu Petr Machovský.

Podle informací Olomouckého deníku ale stěhování do Olešnice skutečně bylo ve hře. „Bavili jsme se o tom. S trochou nadsázky je to teď jediná možnost, jak postupovat,“ narážel s úsměvem Bohuslav Charvát, který olešnický fotbal finančně podporuje, že poslední dvě sezony se nedohrály a Olešnici připravili o další plánovaný krok výše.

Klub z bouzovského podhradí v posledních letech postupoval z nejnižších pater fotbalové pyramidy až do I. A třídy. Zastavit ho dokázala až koronavirová pandemie. V dresu Olešnice se v posledních letech objevovali třeba bývalí ligisté Marek Šichor a Milan Machalický, nebo dlouholetý kapitán Uničova Roman Vejvoda.

Cílovou stanicí však podle dřívějších prohlášení měl být krajský přebor. „Na druhou stranu jsme nikdy neřekli, že bychom případně nepostupovali ještě výš. Těžko si dovedu představit, že bychom soutěž třeba vyhráli, ale stejně bychom v ní pak zůstali. To bychom to našim klukům jen znechutili,“ uvedl Charvát. „Pokud by práva na soutěž byla k mání za rozumný peníz, třeba bychom o tom uvažovali,“ podotkl Charvát.

Na druhou stranu i on sám si uvědomuje, že třetiligový fotbal není možné finančně utáhnout bez podpory dalších sponzorů. „Vím to z vlastní zkušenosti, když jsem byl v Zábřehu. Bez partnerů se taková soutěž vůbec hrát nedá. Určitě bychom museli udělat úpravy i na našem hřišti v Olešnici. Museli bychom domluvit spolupráci s nějakým větším klubem ohledně hráčské výpomoci. Rozhodně by to nešlo jen tak,“ uvedl Charvát.