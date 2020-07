Do duelu vstoupili bez tří opor základní sestavy Jiřího Kasala, Filipa Nováka a zimní posily z Německa Václava Konečného. Na druhé straně se nemohl trenér Ladislav Gallo spolehnout na Milana Machalického či Lukáše Malínka.

„Hlavně u druhého jmenovaného je to pro nás velká ztráta, protože ten kluk se dostal do velice dobré formy,“ komentoval kouč.

Přesto se v prvním poločase dostali domácí do několika šancí. V samostatných nájezdech na brankáře Snášela nejprve nadvakrát neuspěl Mikuta.

O chvíli později na něm ztroskotal i Pospíšil jehož střela se odrazila ke kopačkám Muzikanta. Ten už sice brankáře překonal, ale na brankové čáře míč vyhlavičkoval jeden z obránců.

Přesto šel Medlov do vedení, když nedorozumění v rozehrávce využil Vybíral a po přímočaré individuální akci otevřel skóre. „Udělal to dobře,“ chválil spoluhráče po zápase Radovan Skřebský.

Hostující celek sice držel více míč, ale do žádných větších šancí se nedostával. Až ke konci poločasu se nenápadná akce proměnila v gólovou, protože domácí zbytečně faulovali ve vápně a Rýznar penaltu bezpečně proměnil.

„Soupeře jsme do ničeho skoro nepustili a po poločase jsme mohli vést klidně o dvě nebo tři branky,“ shodli se medlovští hráči.

S tím částečně souhlasil i trenér Olešnice: „Nevytvořili jsme si tolik šancí jako třeba v zápase s Litovlí.“

Ve druhém poločase si pokutový kop vyzkoušeli také domácí a když se k tomu přičte důraz při brejkové situaci, tak díky Šléškovi a Holoušovi odskočil účastník krajského přeboru soupeři na dvě branky.

Přesto to bylo ještě v závěru drama. Po dalším zbytečném faulu snížil druhou brankou z penalty v zápase Rýznar.

„Bavili jsme se o tom před zápasem i v poločase jsme si to po první situaci připomínali a uděláme to znovu. Chtěli jsme hrát ve vápně a okolo něj čistě,“ nechápali domácí.

TOUHA PO POSTUPU

Na vyrovnání už Olešnice ale síly nenašla. Přesto byl její kouč spokojený: „Bylo to super utkání a splnilo očekávání. Běhalo se, hrálo se nahoru dolů. Jsme v těžkém tréninku a tady člověk pozná, jak si s tím hráči v zátěži poradí. Přípravu má určitě i Medlov a ten je zvyklý na zápasy v takovém tempu. Byl to kvalitní soupeř.“

Po vítězstvích nad Mohelnicí a Litovlí tak Olešnice narazila. Přesto půjde do soutěže s nejvyšším cílem.

„Nebudeme chtít hrát nahoře. Budeme chtít soutěž vyhrát. Je škoda, co se stalo s minulým ročníkem. Na jaře jsme měli hrát skoro všechno doma a krajský přebor je pro nás zajímavá soutěž. Hrají tam mužstva, která jsou blízko jako Zábřeh, Medlov, Mohelnice nebo Litovel. Je to samé derby a lidi by chodili,“ pokračoval Gallo.

Jeho svěřenci si zahrají ještě v sobotu proti Šternberku. Naopak Medlov vyběhne příští víkend na trávník divizního Rýmařova.

FK Medlov – 1. FC Olešnice u Bouzova 3:2 (1:1)

Branky: Vybíral, Šléška z pen., Holouš – Rýznar 2 oba z pen.

Medlov: Zmund – Kux, Srdýnko, Klos, Skřebský – Pospíšil, Šléška, Bartoněk, Vybíral – Muzikant, Mikuta. Střídali: Holouš, Klabačka, Habáň, Ryšavý. Trenér Květoslav Pospíšil.

Olešnice: Snášel – R. Zapletal, Němec, Pospíšil, Rýznar – Bořil, Novák, Šichor, Kolomazník – Kováč, Puchr. Střídali: Sasák, Pecháček, P. Zapletal. Trenér: Ladislav Gallo.