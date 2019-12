Sekretáře OFS Olomouc Lukáše Bartoně ale těší ještě víc to, že žádný z klubů nemá existenční potíže.

Fotbal na vesnické úrovni je sice z celostátního hlediska „ohrožený druh“ na Olomoucku se ale drží.

Letos se poprvé v historii hrály tři úrovně soutěží se šestnácti účastníky.

„A podle ohlasů, které na svazu máme, je většina pozitivních. Nahrálo nám svým způsobem počasí, které bylo letos dlouho velmi příznivé,“ připouští Bartoň.

Od myšlenky hrát se šestnácti účastníky olomoucký okres zatím nechce ustupovat. A to ani přesto, že třeba vyšší soutěže jako I. A či I. B třídy, nebo dokonce divize se hrají jen ve čtrnácti.

„Zatím bychom asi chtěli strukturu udržet, i když to vždy bude závislé na počtu klubů, které se do soutěže přihlásí. Sondovaly jsme ale názory na šestnáct mužstev mezi kluby a za všechny bych řekl jeden: Fotbal děláme proto, abychom ho mohli hrát. Takže čím víc zápasů, tím líp,“ uvedl Bartoň.

Na rozdíl od sousedních okresů se tomu olomouckému vyhnuly velké excesy s rozhodčími.

„To je samozřejmě velké plus. Snažíme se se sudími pracovat, jak to jen jde. Třeba je posílat na zápasy pokud možno ve trojici, abychom se vyhnuli nutnosti nasazovat tzv. pomocné rozhodčí přímo z oddílů,“ vysvětluje.

ROZHODČÍ? SÁZKA NA MLADOU KREV

Zároveň však dodává, že rozhodčích je neustále nedostatek.

„Samozřejmě bychom jich potřebovali víc. Na druhou stranu nespíme ani tady. Máme novou komisi. Za podzim se nám podařilo získat šestnáct nových sudích a věnujeme se jim. Zaměřili jsme se na dorostence. S hraním se to dá skloubit, je tady poměrně slušná šance na rychlý postup výš a dá se tím slušně přivydělat, protože FAČR odměny pro rozhodčí zvedl,“ vypočítává Bartoň.

„Pokud by někdo měl zájem, rozhodně se může ozvat. Nemáme problém se domluvit, když přijdou studijní povinnosti, cestování na zápasy řešíme delegacemi tak, aby třeba mohl některý mladík, který nemá auto, jen se zkušenějším kolegou z blízkého okolí,“ dodal Bartoň, jenž ovšem výraznou část pozornosti směřuje na mládež.

NECHYBÍ DĚTI, CHYBÍ NADŠENCI

„Nemám rád, když mi někdo říká, že nejsou děti. Jsou, jen jim musíte jít naproti. Samozřejmě je jiná doba, než před dvaceti lety. Je spousta jiných lákadel, nebo jiné sporty. Ale daleko větší problém máme s dospělými. S tím, abychom sehnali někoho, kdo se o přípravku, žáky, nebo dorostence bude starat,“ říká Bartoň.

Svaz se snaží klubům na nejnižší úrovni, které tvoří základ fotbalového podhoubí, právě v tomto směru pomáhat.

„Děláme ukázkové tréninky. Pomáháme se školením trenérů. První plody této práce už jsou pomalu vidět,“ tvrdí a dokládá to čísly.

„Například počet družstev mladších žáků se nám podařilo za poslední roky zdvojnásobit. Ještě nedávno jsme jich v okrese měli 17, teď už je jich 32. Celkový počet registrovaných hráčů od 5 do 19 let vzrostl za čtyři roky téměř o tři stovky,“ prozradil Bartoň.

Jednou z inovací je například turnajový způsob soutěže přípravek. Na podzim hrají spolu družstva z nejbližšího okolí. Na jaře pak podle výkonnosti.

„Díky tomu můžeme třeba na jaře zařadit do soutěže přípravek nová mužstva, která by jinak musela čekat až do podzimu. Už víme o Majetínu, kde se podařilo právě díky přípravkám obnovit fotbal, o nejmladší kategorii uvažují i v Luké,“ doplnil sekretář okresního svazu.

„Jenom sedět, naříkat, že nejsou lidi a nedělat nic pro to, aby byli. Není řešení. Myslím si, že fotbalová asociace už pochopila, že to, co se dělo v nedávných letech je opravdu vážný problém a snaží se pomáhat,“ míní Bartoň.

„Věřím, že se nám podařilo zastavit propad v zájmu o fotbal, který byl v minulých letech a poctivou prací se to podaří zase zvednout,“ dodal.