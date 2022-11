Turnaje se zúčastnilo celkem šest týmů dětí ve věku od šesti do dvanácti et z Olomouce a jeho nejbližších předměstí - Bystrovan a Hlušovic. I přes kalendářně pozdější podzimní termín přálo všem zúčastněným celkem příjemné počasí, které do areálu slavonínského fotbalového stánku přilákalo velké množství fanoušků, především z řad rodičů, prarodičů a kamarádů, kteří se mohli těšit a radovat jak z předvedených bojovných výkonů svých ratolestí, tak zejména z jejich zápalu ke hře.