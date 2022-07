Hrálo se na zmenšeném hřišti a herní čas činil 2x15 minut. Původně byl turnaj určen pouze pro hráče starší 45 let, našly se však dvě výjimky. Těmi byly kluby fanouškovské, jmenovitě FK Nové Sady Fans a Sigma United.

A právě tyto dva celky nakonec vyhrály své skupiny a rozdaly si to ve finále o konečné vítězství. Po základní hrací době bylo skóre vyrovnané v poměru 3:3. V následném penaltovém rozstřelu pak byli šťastnější fandové domácích, kteří tak celý turnaj ovládli.

„Bylo to super. Jsem rád, že jsem dostal nominaci a pozvánku a mohli jsme náš klub poctít snad slušným fotbalem. Za tu penaltu jsem rád, protože jsem už dneska jednu důležitou nedal a chtěl jsem to proto odčinit. Co se týče oslav, tak ještě uvidíme. Zase tolik kluků z týmu neznám, tak bude záležet na tom, jakou vytvoříme partu," říkal po finále střelec rozhodující penalty.

„Chytalo se mi dobře, ale nějaké chyby tam byly," smál se po turnaji brankář týmu a také jeden z bubeníků při novosadských zápasech Petr Tomek. „Celá akce byla suprová. I počasí nám přálo. Prostě super," pokračoval. „V příští sezoně Sady všechno vyhrají," dodal ještě na konec své řeči.

V zápase o třetí místo porazil Prostějov výběr nazvaný Gold Boys. Pátá pak skončila Sigma Hodolany, šesté Nové Sady, za které si zahrál i jejich předseda Josef Ondroušek a poslední pak Sigma Olomouc, za kterou však nenastoupilo mnoho obvyklých borců.

Ceny vítězům i poraženým předal jak novosadský předseda Ondroušek, tak i patron turnaje „John" Uličný a hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Po skončení akce ještě přímo na hřišti zahrála svůj koncert skupina Argema. A kromě toho, že si příchozí užili skvělou muziku, měla tato akce ještě jeden význam. Charitativní. Klub Nové Sady totiž věnuje 7000 korun z celkového výdělku Dětskému centru Ostrůvek, které se stará o děti předškolního věku, jejichž zdravý vývoj nebo základní práva jsou ohrožena krizovou sociální situací.

„Byla jsem tam na praxi v rámci oboru, který studuji. Starají se tam o děti do šesti let. Ty děti bohužel nemohou, tak jako jiné, začít chodit do nějakého klubu a věnovat se koníčkům. A proto jsou za každou akci, na kterou je člověk vezme, rády. Vzala jsem je jednou na zápas Sadů a při odchodu jim koupila šálu. Byly z toho naprosto nadšené a říkaly, že přijdou fandit znovu," říká Veronika Pytlíčková, která se jinak novosadskému klubu stará o webové stránky a sociální sítě.