Hned po skončení tohoto mače pak nemilanští zůstali na trávníku, aby se střetli s mnohem silnějším soupeřem, který představovala olomoucká Sigma. A ani tady si nevedli vůbec špatně. Po tuhém boji padli 1:2 a v penaltách pak znovu těsně, tentokrát 4:5.

Poté zůstali na hřišti pro změnu Sigmáci, jejichž zápas s Braníkem se „předehrával" z důvodu sparťanských problémů s dopravou, respektive s kolonou. A výsledek byl jednoznačný - 3:0 v jejich prospěch a poté 5:4 v penaltách.

No a pak se dostali do hry i Sparťané, kteří vinou pozdního příjezdu museli odehrát hned tři utkání vřadě. Nejdříve se postavili proti Braníku a měli nečekané problémy. Jejich soupeř totiž třikrát vedl. I tak se ale nakonec favoritovi podařilo vyhrát 4:3. Penalty pak pro zpestření skončily nerozhodně 5:5.

Sigma ani do třetice nevyhrála. Žilina jí dala tři branky

„Když jsem dával ten gól na 3:2, tak už jsem si říkal, že by to snad mohlo klapnout. Ale bohužel, soupeř byl až moc silný a otočil výsledek zaslouženě. Každopádně je ale super si zahrát proti takovým hráčům, na které se normálně díváte pouze v televizi. Tuhle akci si skutečně užívám," říkal po zápase autor třetího gólu Braníku Radek Blaha.

Sparťané pak pokračovali dál proti Nemilanům, které porazili hladce 4:0 a 5:4 po penaltách. „Je to úžasný pocit. Kolikrát za život se vám poštěstí zahrát si proti takovým hráčům? Chtěl bych našemu vedení moc a moc za tuto akci poděkovat," pochvaloval si hráč Nemilan Jakub Anděl.

No a pak přišlo velké finále. Sigma proti Spartě. Sparťané šli už od úvodních minut do vedení, které postupně narostlo až na propastných 3:0. Tento náskok se ale ke konci ztenčil na jednobrankový. I to jim však stačilo k pohodlnému prvnímu místu. Nemusely se už tak kopat ani žádné pokutové kopy.

„Akci jsem si užil. Sice jsme tady měli trochu horší cestu, ale pak jsme to odehráli jedním vrzem, díky čemuž jsme nestačili ztuhnout. Dá se tedy říct, že to, že jsme hráli tři zápasy po sobě, byla nakonec naše výhoda. Podobné akce nás teď budou čekat každý víkend," smál se dlouholetý ligový brankář Sparty Jaromír Blažek.

Po skončení celé ale nikdo ještě domů jít nemusel. Večer se totiž nesl v rytmu řízného rocku místní kapely Rockmen.

Sestava Sparty: Blažek - Margolius, Kučera, Hartig, Vrabec, Denk, Matoušek, Frýdek, Kušnír, Kincl, Urbánek, Stracený.

Sestava Sigmy: Vít - Kučerňák, Machala, Sedláček, Hudec, Navrátil, Mucha, Kobylík, Kotůlek, Vyskočil, Hubník, Krajčovič, Čech.